«Публично гадил – публично извинись». Как будут решать, кому можно вернуться в Беларусь, а кому нет?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

И больше всего нам надо будет работать с тем, чтобы объяснять, а почему. Потому что, смотрите, на самом деле, я как журналист…

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Подождите. Мне объясните вашу с Игорем общую озабоченность. Вы каждый раз объясняете людям, почему дали тот или иной приговор? Кирилл Казаков:

Я серьезно тебе скажу. Вот, смотри. На самом деле, я не против того, чтобы собиралась коллегиально комиссия, которая решала, можно или нельзя этому человеку приходить. Но мы с тобой начали говорить том, что субъективное и достаточно радикальное мнение Муковозчика, субъективное, достаточно радикальное мнение Азаренка – и все таки более юридически обоснованное мнение, например, Марины Александровны Ленчевской. Правильно? И вот каким образом эти два мнения сойдутся в правильности этого решения? Потому что, условно говоря, Петров проходит, а Иванов не проходит. А почему? Вроде как совершили одно и то же. Андрей Муковозчик:

Подождите, дайте мы Петрова пропустим, Иванова завернем. И потом мы вам это объясним. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Я считаю, что правила четко прописаны. Для меня все понятно. Конкретно и ясно заявлено. Радикалы, экстремисты – это не их история. Эта комиссия вряд ли их сможет каким-то образом…