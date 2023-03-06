«Публично гадил – публично извинись». Как будут решать, кому можно вернуться в Беларусь, а кому нет?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
И больше всего нам надо будет работать с тем, чтобы объяснять, а почему. Потому что, смотрите, на самом деле, я как журналист…
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Подождите. Мне объясните вашу с Игорем общую озабоченность. Вы каждый раз объясняете людям, почему дали тот или иной приговор?
Кирилл Казаков:
Я серьезно тебе скажу. Вот, смотри. На самом деле, я не против того, чтобы собиралась коллегиально комиссия, которая решала, можно или нельзя этому человеку приходить. Но мы с тобой начали говорить том, что субъективное и достаточно радикальное мнение Муковозчика, субъективное, достаточно радикальное мнение Азаренка – и все таки более юридически обоснованное мнение, например, Марины Александровны Ленчевской. Правильно? И вот каким образом эти два мнения сойдутся в правильности этого решения? Потому что, условно говоря, Петров проходит, а Иванов не проходит. А почему? Вроде как совершили одно и то же.
Андрей Муковозчик:
Подождите, дайте мы Петрова пропустим, Иванова завернем. И потом мы вам это объясним.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Я считаю, что правила четко прописаны. Для меня все понятно. Конкретно и ясно заявлено. Радикалы, экстремисты – это не их история. Эта комиссия вряд ли их сможет каким-то образом…
Алена Сырова, СТВ:
Я сейчас приведу пример. Юрий, простите меня, пожалуйста, я понимаю, что, наверное, за эти три года вас уже этими примерами затюкали, но вы были одним из тех, одним из первых, кто публично сказал, что заблуждался.
Юрий Воскресенский, политолог, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Первым. Самым первым.
Алена Сырова:
Вот.
Марина Ленчевская:
Но Юрий же у нас не радикал и не экстремист.
Алена Сырова:
Сейчас я перед ним даже извиняюсь за то, что я в принципе упоминаю этот момент. За три года мы уже привыкли к тому, что Юрий работает на благо нашей страны. Здесь момент заключается в том, что те люди, которых мы будем...
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Как юридически прописать то, что человек может поменять свою точку зрения?
Кирилл Казаков:
Наверное, никак.
Алена Сырова:
И кому мы поверим, а кому нет.
Марина Ленчевская:
В душу к человеку не залезешь. Понимаете, и эта комиссия должна работать не только на эмоциях или на симпатии. Вот мне понравился Иванов, а Петров не очень.
Игорь Тур:
Чтобы не работали на эмоциях, нужен четкий механизм прописанный.
Марина Ленчевская:
Есть представители соответствующих правоохранительных органов комиссии, есть секретариат комиссии, которая собирает материалы. Такие четкие, юридически прописанные факты.
Алена Сырова:
Давайте на конкретном примере. Приходит Петр Петров...
Марина Ленчевская:
Слушайте, почему мы будем… Мы же говорим о том, что должно быть еще и раскаяние искреннее.
Алена Сырова:
Хорошо. Посмотрите, в комиссии очень разные люди.
Андрей Муковозчик:
Насчет соврать очень просто решается. Публично гадил – публично извинись.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, я в абсолютно радикальных позициях с Андреем Муковозчиком.
Марина Ленчевская:
Президент нашей страны как сказал? Эти люди должны быть круче ябатек, они должны доказать.
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