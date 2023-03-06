Из-за ремонта моста в Могилёвской области на реку Сож спустили ледокол

Новости Беларуси. В Могилевской области идет масштабная реконструкция второго по величине моста в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в городе Чериков и соединяет два берега реки Сож. Под ремонт важной транспортной артерии была выделена кредитная линия, из-за санкций ее заморозили, а вот большую стройку нет. Несмотря на все сложности, государство за 2022 год не поставило на паузу строительство ни одного социально важного объекта.

Деньги нашли, в том числе и на большую стройку в Черикове. Мост планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Как живут местные жители, пока главный транспортный узел над водой развязан? На том и на этом берегу побывала Юлия Мычка.

Каждое утро в 7 часов утра многодетная мама Яна Суденкова провожает с этой остановки детей в детский сад и школу. Семья живет в деревне Гронов которая находится в семи километрах от Черикова на одном из берегов реки Сож. Мост – единственная возможность добраться в районный центр. Новость о том, что движение по нему из-за ремонтных работ перекроют, сюрпризом для местных жителей не стал. Разговоры об этом шли давно, и волновало людей другое: чем свяжут два берега, пока идет реконструкция, и как это повлияет на их привычный уклад жизни. А предложения звучали разные: от катера на воздушной подушке до распределения детей в соседнюю школу.

Яна Суденкова, жительница деревни Гроны:

Дети будут в Майской школе, это агрогородок Майский, относится к Чериковскому району, но там тоже немного другие условия для наших деток. Школа белорусская, у нас школа русская, и некоторых учителей там тоже остро не хватает. Потерпеть нужно было ни много ни мало года два. И для школьников стресс, и для родителей лишние волнения. Выход из непростой ситуации искали вместе, на собрание пришла вся деревня. Решение, которое устроило всех, – понтонный мост.

Яна Суденкова:

Мост на ремонте, но у нас понтонная переправа, все утраивает. Вся коммуникация у нас осталась такая же самая, и автобусы ходят. Мы пока счастливы всеми условиями. Беспрерывное сообщение между берегами необходимо не только для полноценной жизни Чериковского района, но и двух соседних. Без переправы на этом участке реки маршрут транспорта, который двигается в их сторону, в итоге увеличивается на 100 километров.

Дмитрий Клименков, заместитель председателя Чериковского райисполкома:

У нас там находится вся деревообработка Чериковского лесхоза, в том числе еще частные предприятия деревообработки находятся там. Там проживает порядка 500 человек, даже больше, поэтому, я думаю, что это было бы социально значимо, если бы мы не восстановили данное сообщение. Мостовую переправу доверили военным. Здесь трудится понтонно-мостовой батальон 188-й гвардейской инженерной бригады.

Вадим Подольский, командир учебного водолазного взвода гвардии:

Обслуживается переправа в вечернее время, то есть если нам необходимо какое-то звено поменять, обслужить, то с согласованием всех служб МЧС, медицинской, они тогда пребывают здесь, дежурят на том берегу, мы звено выводим, обслуживаем и ставим его назад.

Юлия Мычка, корреспондент:

Понтонный мост – это своего рода такой большой металлический поплавок, который крепится якорями. Грузоподъемность этого 60 тонн. Но даже такая тяжелая переправа боится льда, поэтому в суровые морозы здесь помогает ледокол.

Увидеть такое судно в наших местах – большая редкость. Чтобы попасть в эти воды, ледоколу пришлось сначала плыть по суше. Гиганта весом в 55 тонн на своей технике транспортировали мозырские нефтяники. Сухопутный путь «Байкал» прошел из Мозыря в Речицу, и там был спущен на воду. Ледокол помогает справиться с глыбами снежного покрова, а в случае необходимости может перевозить пассажиров. Однако покататься местным жителям на нем пока так и не удалось. Со своей задачей успешно справляется понтонный мост. На календаре весна, и есть надежда, что от услуг «Байкала» скоро можно будет и вовсе отказаться.