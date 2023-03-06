Юрий Воскресенский: власть пошла на создание такой комиссии, чтобы всё было по закону

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Давайте мы будем говорить, что радикализм и справа, и слева – это плохо. Мы с вами все прекрасно понимаем, что от части радикальных патриотов тоже здоровая часть нашего общества страдает. Здесь перекосов не должно быть в любую сторону. Но даже когда говорили, когда Юрий давал свое первое интервью… Даже среди, мало того, что среди тех, кто был по ту сторону баррикад. Было куча их высказываний среди тех, кто был на стороне власти, свою позицию не менял. Было недопонимание. Почему мы этому человеку должны поверить? Почему мы этого человека должны принять в свои ряды? И Юрию, я уверена, пришлось проделать немалый путь, чтобы, в принципе, своей работой это доказать. Наверное, вы могли бы поделиться своим опытом? И в том числе с теми, кому этот путь предстоит пройти? Мне кажется, что страшит как раз таки многих именно вот этот момент адаптации, интеграции обратно.

Юрий Воскресенский, политолог, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Смотрите, коллеги. Еще раз мы объясним всю разницу вектора, направленности работы комиссии. То есть для тех, кто внутри преступил закон, процедура очень простая. Идешь в территориальный орган милиции или в ГУБОП, спокойно рассказываешь, и они принимают решение. Кирилл Казаков, СТВ:

Если не нарушил закон – живешь дальше. Юрий Воскресенский:

Абсолютно верно. Либо мера, применяемая к тебе, будет на порядок меньше, чем если тебя поймают. Кирилл Казаков:

Либо тебя найдет ГУБОП.