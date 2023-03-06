«Я лично очень ждал». Чего Игорь Тур не увидел в указе по созданию комиссии для беглых?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Допустим, что есть часть людей, которые сделали тогда осознанный выбор и уехали. Мы же помним, да, те самые истории, когда гиперболизировали вот эти вот пугалки и страшилки, чтобы там получше устроиться? Люди, которым нужен был толчок, пинок, чтобы изменить свою жизнь. Я думаю, что они не особо тогда хотят возвращаться сюда. Другое дело, те, кто там действительно подвергся эмоциональным этим атакам, психологическим приемам и убежал, сбежал, испугался. Думаю да, у них есть шанс на возвращение. И они смогут полноценно интегрироваться в наше общество. Я вернусь к вопросу, с которого начинала. Игорь, как ты считаешь, можем ли мы достичь цели, о которой говорим, глобальной: мир и согласие в белорусском обществе без создания, допустим, такой же комиссии внутри страны для тех, кто находится внутри Беларуси.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Никакими комиссиями мир и согласие в принципе не достигается. Это ведь вопрос куда более философский, чем вопрос юридический по комиссиям. Мне кажется, здесь все-таки, чего я не увидел, к сожалению, в работе комиссии, в указе по созданию комиссии… Чего я лично очень ждал, вполне допускаю, что это субъективное такое мнение. Как раз таки четкого механизма, как будет комиссия работать. На мой субъективный взгляд, пока работа комиссии – это не то что бы… Не хочу говорить бессистемная, но некие решения по каждому конкретному человеку, принимаемые коллегиально. Но какие решения, по каким правилам, по каким статьям допускается снисхождение, по каким – нет? Это все-таки четко не прописано. Соответственно, комиссия прямо сейчас, на мой взгляд, – это замечательнейший, потрясающий, лучший орган информирования человека. Кирилл Казаков, СТВ:

Игорь, может быть, не было еще прецедента? Не было еще заседания. Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Минутку, брошен вызов комиссии. Поэтому, как вы сказали, давайте дискутировать. Все, весь алгоритм работы комиссии не пропишешь. Иначе это был бы указ о ста листах. Поэтому, что касается алгоритма работы, я могу еще дополнить, чтобы не создалось впечатление, что я только сказал о поступивших заявлениях, которые не соответствуют критериям. Нет, поступили заявления, которые вообще не относятся к компетенции комиссии. Кирилл Казаков:

Мы видели, например, экстремистов, когда они подавали заявку, работая журналистом, делая репортаж. Хайпуя таким образом.