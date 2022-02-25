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«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?

25 февраля 2022 19:08
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С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?-1

Сергей Шуманский, политический обозреватель:  
Большинство украинских силовиков продолжают вооруженное сопротивление и открытый геноцид. Под обстрелы попадают жилые дома, аэропорты и административные здания. Более того – оружие раздают прямо на улице всем желающим без каких-либо документов. При этом украинские власти и поддерживающие их западные хозяева пытаются повесить убийства мирных жителей на Россию. Вот только уставшие от войны украинцы давно не ищут правду в Telegram-каналах. Российских солдат они встречают как последнее спасение.  

«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?-4

Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали. Даже не восемь. А начиная с 1991 года.  

Надоело это все. Сколько же можно? Восемь лет. Это же должно когда-то все-таки закончится. Мы же тоже люди, тоже жить хотим. Путин не бросит. Если он уже взялся, я думаю, мужик он серьезный. Значит, все будет у нас хорошо.  

«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?-7

Мы вообще надеялись, что они это мирно порешают. Ведь вроде бы Зеленский был к этому склонен. И как-то успокоило это намного, но в итоге ничего не изменилось.  

«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?-10

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# Международная политика # общество # Сергей Шуманский # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Иван Приходько # Сергей Лавров # Дмитрий Песков # Фотофакт

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