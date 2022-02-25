«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?

«Очень тяжело это все комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд – читайте здесь .

С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, политический обозреватель: Большинство украинских силовиков продолжают вооруженное сопротивление и открытый геноцид. Под обстрелы попадают жилые дома, аэропорты и административные здания. Более того – оружие раздают прямо на улице всем желающим без каких-либо документов. При этом украинские власти и поддерживающие их западные хозяева пытаются повесить убийства мирных жителей на Россию. Вот только уставшие от войны украинцы давно не ищут правду в Telegram-каналах. Российских солдат они встречают как последнее спасение.

Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали. Даже не восемь. А начиная с 1991 года.

Надоело это все. Сколько же можно? Восемь лет. Это же должно когда-то все-таки закончится. Мы же тоже люди, тоже жить хотим. Путин не бросит. Если он уже взялся, я думаю, мужик он серьезный. Значит, все будет у нас хорошо.