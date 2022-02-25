«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?
С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Очень тяжело это все комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд – читайте здесь.
Сергей Шуманский, политический обозреватель:
Большинство украинских силовиков продолжают вооруженное сопротивление и открытый геноцид. Под обстрелы попадают жилые дома, аэропорты и административные здания. Более того – оружие раздают прямо на улице всем желающим без каких-либо документов. При этом украинские власти и поддерживающие их западные хозяева пытаются повесить убийства мирных жителей на Россию. Вот только уставшие от войны украинцы давно не ищут правду в Telegram-каналах. Российских солдат они встречают как последнее спасение.
Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали. Даже не восемь. А начиная с 1991 года.
Надоело это все. Сколько же можно? Восемь лет. Это же должно когда-то все-таки закончится. Мы же тоже люди, тоже жить хотим. Путин не бросит. Если он уже взялся, я думаю, мужик он серьезный. Значит, все будет у нас хорошо.
Мы вообще надеялись, что они это мирно порешают. Ведь вроде бы Зеленский был к этому склонен. И как-то успокоило это намного, но в итоге ничего не изменилось.