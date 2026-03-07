Белорусские конькобежцы выиграли 8 медалей по итогам заключительного этапа Кубка России

8 медалей выиграли белорусы по итогам заключительного в сезоне этапа Кубка России по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 7 марта, наша копилка пополнилась золотом и двумя серебряными наградами.

Как и днем ранее, вне конкуренции оказался Игнат Головатюк. На сей раз ему не было равных на полутора километрах. Время спортсмена 1 минута, 47 секунд и 37 сотых. В этой же дисциплине вторым финишировал Егор Доморацкий. Награда аналогичной пробы у Софии Татуревич. Всего по итогам старта у нас 8 призовых мест.