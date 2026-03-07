ХК «Неман» вышел в четвертьфинал Кубка Президента

«Неман» стал предпоследним четвертьфиналистом Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команде из Гродно хватило всего двух встреч, чтобы оформить выход в плей-офф чемпионата страны по хоккею.

Нынешнее противостояние с «Динамо» из Молодечно выдалось на редкость упорным и завершилось лишь в овертайме. Счет на 16-й минуте открыли гости – цель поразил Владислав Сурков. Дружина Андрея Антонова ответ искала долго, но нашла. На экваторе второго отрезка отличился Герман Поддубный. До истечения основного времени цифры больше не менялись. Овертайм продолжался считанные секунды. В первой же атаке Дмитрий Колготин принес викторию «Неману» – 2:1. А вместе с ней и продолжение сезона. Однако исполнителям из Гродно не позавидуешь. Следующий оппонент – победитель регулярного сезона столичная «Юность».