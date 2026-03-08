Прямой эфир

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации

08 марта 2026 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Формирование культурного суверенитета и укрепление национальной идентичности невозможны без осознания вклада всех, кто на протяжении десятилетий создавал духовный фундамент страны. В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации-2

В Год белорусской женщины внимание к прекрасной половине человечества – особое. На встрече эксперты, литераторы и общественные деятели обсудили, как женское творчество становится фундаментом национальных традиций и нравственных ориентиров общества. Самореализация женщин от литературы до музыки сегодня выступает пространством для глубокого диалога и передачи ценностей новым поколениям. Особое внимание уделили миссии женщин-творцов, которые не только бережно хранят традиции, но и обновляют художественный язык, обогащая культурное пространство страны своим уникальным мировосприятием.

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации-4

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, член Союза писателей Беларуси:
Это так прекрасно, что у нас в стране есть возможность реализовываться и в семье, и в профессии, и даже в творчестве. Я пишу о женщинах, я пишу о их страхах, о боли, которая им отзывается, о том, о чем они боятся сказать иногда, но мечтают быть услышанными и наверное именно поэтому эти темы откликаются.

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации-6

Тамара Бунто, член совета старейшин Белорусского союза женщин, член Союза писателей Беларуси, руководитель клуба творческих женщин «Спадарыня»:
Клуб творческих женщин «Спадарыня» создан как проект Союза писателей Беларуси и Белорусского союза женщин. Нам уже 11 лет. Объединяем не только женщин-писательниц и поэтесс, но у нас уже и артистки приходят, и певицы приходят, и народные мастера-женщины у нас участвуют. Планируем в честь Года женщин собрать и издать сборник женской поэзии и, возможно, разбавим прозой.

В нашей стране проживают около 5 млн представительниц прекрасного пола. Главной площадкой для реализации инициатив остается Белорусский союз женщин, который насчитывает уже около 200 тысяч участниц. В планах организации в этот особый год – реализовать ряд масштабных проектов. 

# Год белорусской женщины # 8 Марта

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень опасная вещь». Глава БКК рассказал, как работают уколы для похудения
08 марта 2026 07:42

«Это очень опасная вещь». Глава БКК рассказал, как работают уколы для похудения

Более 90 пунктов обогрева развернул Красный Крест в Беларуси во время сильных морозов – Шевцов
08 марта 2026 07:39

Более 90 пунктов обогрева развернул Красный Крест в Беларуси во время сильных морозов – Шевцов

Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта
08 марта 2026 07:36

Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта