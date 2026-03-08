Формирование культурного суверенитета и укрепление национальной идентичности невозможны без осознания вклада всех, кто на протяжении десятилетий создавал духовный фундамент страны. В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год белорусской женщины внимание к прекрасной половине человечества – особое. На встрече эксперты, литераторы и общественные деятели обсудили, как женское творчество становится фундаментом национальных традиций и нравственных ориентиров общества. Самореализация женщин от литературы до музыки сегодня выступает пространством для глубокого диалога и передачи ценностей новым поколениям. Особое внимание уделили миссии женщин-творцов, которые не только бережно хранят традиции, но и обновляют художественный язык, обогащая культурное пространство страны своим уникальным мировосприятием.

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, член Союза писателей Беларуси: Это так прекрасно, что у нас в стране есть возможность реализовываться и в семье, и в профессии, и даже в творчестве. Я пишу о женщинах, я пишу о их страхах, о боли, которая им отзывается, о том, о чем они боятся сказать иногда, но мечтают быть услышанными и наверное именно поэтому эти темы откликаются.

Тамара Бунто, член совета старейшин Белорусского союза женщин, член Союза писателей Беларуси, руководитель клуба творческих женщин «Спадарыня»:

Клуб творческих женщин «Спадарыня» создан как проект Союза писателей Беларуси и Белорусского союза женщин. Нам уже 11 лет. Объединяем не только женщин-писательниц и поэтесс, но у нас уже и артистки приходят, и певицы приходят, и народные мастера-женщины у нас участвуют. Планируем в честь Года женщин собрать и издать сборник женской поэзии и, возможно, разбавим прозой.

В нашей стране проживают около 5 млн представительниц прекрасного пола. Главной площадкой для реализации инициатив остается Белорусский союз женщин, который насчитывает уже около 200 тысяч участниц. В планах организации в этот особый год – реализовать ряд масштабных проектов.