Мировые лидеры не готовы гарантировать принятие в НАТО. Зеленский заявил, что Украина осталась одна в тяжёлой ситуации

Новости Украины. Президент Украины констатировал, что страна осталась в одиночестве в защите государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Президент Украины констатировал, что страна осталась в одиночестве в защите государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных на помощь Киеву. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам в ночь на 25 февраля.
И как сообщают информагентства, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил президенту России по просьбе президента Украины, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам.
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