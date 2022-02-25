Мировые лидеры не готовы гарантировать принятие в НАТО. Зеленский заявил, что Украина осталась одна в тяжёлой ситуации

Новости Украины. Президент Украины констатировал, что страна осталась в одиночестве в защите государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных на помощь Киеву. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам в ночь на 25 февраля.

И как сообщают информагентства, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил президенту России по просьбе президента Украины, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам.

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