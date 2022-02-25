«Очень тяжело это всё комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд?

С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, политический обозреватель: Восемь лет страха, погромов и человеческого горя – так выглядит настоящее лицо киевского режима. Тысячи погибших и раненых, среди которых сотни детей. Трагедии в Одессе, Мариуполе, бомбардировки Луганска и Донбасса – это только самые известные преступления украинских властей по отношению к своему народу. Распавшись на несколько частей в 2014-м, Украина до сих пор ведет войну сама с собой, для собственного оправдания называя это борьбой с «российской агрессией».

Очень тяжело это все комментировать. Ну, это просто, наверное, варварство. Когда говорят о том, что геноцида нет. Ну вот он есть.

Этот снаряд Вооруженных сил Украины попал в здание школы в Горловке. Населенный пункт весь день находился под плотным обстрелом. Погибли два учителя.