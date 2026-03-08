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Лукашенко приехал в один из ресторанов сети «Мак.бай»

08 марта 2026 07:50
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8 марта Александр Лукашенко приехал в один из ресторанов сети «Мак.бай». Он находится в Первом национальном торговом доме и открылся в конце 2025 года. Ранее Президент говорил о том, что ему было бы интересно посетить эту сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рабочей поездки в Кировский район в августе 2025 года глава государства сказал, что сделает это при одном условии – когда там его угостят блюдом, сделанным на 100% из белорусских продуктов. Тогда Президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню «Мак.бай». Все подробности расскажем в следующих выпусках новостей. 

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