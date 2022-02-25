«Дорогие подруги, будьте готовы». История белоруски, у которой муж погиб на войне в Афганистане

Галина Слиж, вдова погибшего воина-интернационалиста:

Мы тогда переехали, в ГДР служили. Муж у меня в звании майора был, мы переехали сюда, в Беларусь, когда перевели. И это как раз одновременно, уходили войска из ГДР и вступали в Афганистан. И тогда приехал представитель Белорусского военного округа, собрал жен и сказал: «Дорогие подруги, будьте готовы. Все ваши мужья пройдут через Афганистан». В 1982-м мой муж ушел в Афганистан. В 1983-м он погиб. Он всего 3,5 месяца прослужил. Ну да, письма, конечно. И он очень хотел домой. И вот он последнее письмо мне написал. Я уже получила после того, когда я узнала. Пишет, что «я так хочу домой». И скоро его привезли. А я каждый день тогда газетку «Во славу Родины» читала, перечитывала. Фамилии не публиковали, но кратенько хотя бы какие-то действия, то, что можно было. Это же было время такое, сами понимаете. Мы когда похоронили, на Родину привезли, в Воложинском районе. Ну и написали вот эту тумбочку, звездочку. И написали «Погиб в Афганистане» и тут через пару дней пришел приказ, приехали с района, заменить. Нельзя же было. Ну, и я не видела мужа, открыть не разрешили нам. Он был уже высшего воинского звания, значит, нельзя было. Хоронила воинская часть. Ни окошечка не было, ничего.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане – подробнее здесь.