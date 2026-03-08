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Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта

08 марта 2026 07:36
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Начинаем выпуск с повода поблагодарить прекрасную половину человечества за ежедневное тепло и заботу, красоту и созидание. 8 марта, в Международный женский день, во всех регионах страны звучат комплименты, теплые пожелания и знаки внимания дамам. Особенно символично, что 2026-й объявлен Президентом Годом белорусской женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране созданы комфортные условия для самореализации женщин. Это касается и карьеры, и общественной деятельности, но главное – семейной жизни. Поддержка материнства и детства – важная часть социальной политики. Достаточно успешны наши дамы и в деловой сфере. Каждый третий предприниматель в стране – женщина. Портрет среднестатистической белоруски на сегодня выглядит так: 43 года, работает, общается в соцсетях, любит детей. Поздравил соотечественниц с 8 Марта Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта-2

«Спасибо за то, что создаете гармонию и уют, согреваете своим теплом, вдохновляете нас, мужчин, на созидание. Пусть в Год белорусской женщины у вас будет много радостных и счастливых мгновений, осуществятся заветные мечты, а близкие окружают любовью и вниманием», – добавил глава государства. 

# Александр Лукашенко # Год белорусской женщины

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