Первое женское радио начало вещание в Беларуси

Интернет-проект создан женщинами-энтузиастками. В нем нет капитальных вложений. Эфир наполнен хорошей музыкой и полезной информацией. Учитываются, в первую очередь, пожелания слушательниц. Это один из способов познакомить белорусов с талантливыми, яркими женщинами страны.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Почему женское радио? Потому что мы хотим, чтобы это была такая история про женщин и для женщин. Для того чтобы каждая женщина могла найти себе такую подружку на радио, послушать хорошую музыку, послушать хорошую информацию, поделиться своими впечатлениями, своей хорошей информацией. Мы хотим через это радио показать и рассказать о наших женщинах и стать максимально полезными для женщин во всех сферах. И в плане образовательной, и в плане развлекательной. Ну и чтобы как-то это было все тепло, по-домашнему и уютно.

Радио работает на платформе Леди-ФМ.BY.