Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан

С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Очень тяжело это все комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд – читайте здесь.
Таких смертоносных ракет по всей Украине разлетаются сотни, если не тысячи. Причем в ход идет и оружие западных союзников. Например, в ЛНР во время операции по освобождению захватили шведскую противотанковую ракету. Именно с нее вели огонь по жилым массивам.
Иван Приходько, глава администрации Горловки:
Вчера с 6:30 утра начались непрекращающиеся обстрелы города Горловки, пригорода Горловки, трассы Горловка – Ясиноватая. Бои идут на линии соприкосновения, обстреливаются преимущественно объекты социальной сферы, объекты обеспечения. Увы, за эти неполные полтора суток погибло четверо горловчан, семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе и тяжелые. У нас разбито 34 дома частного сектора, разбито 10 домов многоквартирных, у нас в течение этих суток были перебиты 11 линий электропередач.