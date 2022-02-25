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Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан

25 февраля 2022 18:40
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С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан-1

Таких смертоносных ракет по всей Украине разлетаются сотни, если не тысячи. Причем в ход идет и оружие западных союзников. Например, в ЛНР во время операции по освобождению захватили шведскую противотанковую ракету. Именно с нее вели огонь по жилым массивам.  

Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан-4

Иван Приходько, глава администрации Горловки:   
Вчера с 6:30 утра начались непрекращающиеся обстрелы города Горловки, пригорода Горловки, трассы Горловка – Ясиноватая. Бои идут на линии соприкосновения, обстреливаются преимущественно объекты социальной сферы, объекты обеспечения. Увы, за эти неполные полтора суток погибло четверо горловчан, семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе и тяжелые. У нас разбито 34 дома частного сектора, разбито 10 домов многоквартирных, у нас в течение этих суток были перебиты 11 линий электропередач.  

Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан-7

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Иван Приходько # Фотофакт

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