Мэр Горловки: идут непрекращающиеся обстрелы города, погибло четверо горловчан

С предложением провести переговоры к президенту России обратился Владимир Зеленский. Он отметил, что по всей территории страны идут бои, и чтобы остановить гибель людей, необходимо сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Очень тяжело это все комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд – читайте здесь.

Таких смертоносных ракет по всей Украине разлетаются сотни, если не тысячи. Причем в ход идет и оружие западных союзников. Например, в ЛНР во время операции по освобождению захватили шведскую противотанковую ракету. Именно с нее вели огонь по жилым массивам.