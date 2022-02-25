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Нацбанк Украины запретил обменивать российские и белорусские рубли

25 февраля 2022 08:11
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Новости Украины. Нацбанк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нацбанк Украины запретил обменивать российские и белорусские рубли -1

Также по его постановлению, украинские банки не могут производить любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Беларуси.  

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# Валюта # Фотофакт

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