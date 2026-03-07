«Минчанка-2» обыграла «Протон-2» в Молодежной волейбольной лиге России

«Минчанка-2» одержала победу в заключительном матче первого финального этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски не без проблем, но с сухим счетом разобрались с «Протоном-2».

Наибольшая конкуренция наблюдалась в первом сете. Его судьба решилась на балансе. Причем по ходу партии чаша весов склонялась то на одну сторону, то на другую. Но в итоге верх взяли подопечные Ольги Пальчевской – 27:25. Рисунок игры не изменился и после небольшого перерыва. Оба коллектива имели шансы забрать встречу! В ключевых моментах чище действовала «Минчанка» – дважды по 25:19. По итогам пяти встреч у наших девушек 7 баллов и неплохие шансы оказаться на пьедестале, учитывая два поражения с результатом 2:3. Заключительный тур состоится в Туле с 17 по 22 марта.