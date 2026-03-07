О том, что происходило на льду – расскажет Денис Пащеня.

Сегодня в Минске состоялся Всемирный женский хоккейный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он включал не только сам поединок, но и мастер-классы.

Денис Пащеня, корреспондент:

Расчески, помады и косметички в сторону! На руки – краги, на голову – шлем. На ноги – коньки. Женский хоккей в Беларуси начал активно развиваться с 2021 года. И уже нашел немало своих приверженцев. Лучшее тому подтверждение Всемирный матч.

Данное событие вот уже пять лет кряду собирает юных представительниц прекрасного пола на льду. Кто-то хочет проявить себя, а кто-то убедиться в собственных силах. Матч прошел в несколько этапов.

Девушки, имеющие опыт игры в сборных и женской лиге выступали в традиционном формате на стандартной площадке. Девочки помладше проводили игры 3х3. Встречи в усеченных составах прошли в двух зонах поперек площадки.