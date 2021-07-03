«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Здесь служат патриоты своей Родины. Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире. Боец СОБР о протестах в августе 2020-го: «Запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают»

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

СОБР – это, как говорится, цель жизни, смысл жизни, это то, для чего каждый человек живет. «Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Это идея, это братство. Без преувеличения могу сказать: это единый кулак. Можно сказать, это семья. Я горжусь тем, что моя офицерская судьба позволила мне возглавить этот высокопрофессиональный, слаженный, мощный коллектив. «В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?