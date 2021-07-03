«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».
Здесь служат патриоты своей Родины. Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире.
Боец СОБР о протестах в августе 2020-го: «Запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают»
Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
СОБР – это, как говорится, цель жизни, смысл жизни, это то, для чего каждый человек живет.
«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Это идея, это братство. Без преувеличения могу сказать: это единый кулак. Можно сказать, это семья. Я горжусь тем, что моя офицерская судьба позволила мне возглавить этот высокопрофессиональный, слаженный, мощный коллектив.
«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?
Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
Поздравляю с 22-летием, всем желаю успешного выполнения задач любой сложности, которые перед нами будут стоять. Крепчайшего спецназовского здоровья, оптимизма, удачи, чтобы все были живы и здоровы. Чтобы в семьях все было замечательно и хорошо. Чтобы были решены все бытовые проблемы, чтобы гордились жены, а также дети, что они дети именно бойцов СОБР, офицеров СОБР. И чтобы жены гордились, что мужья их – настоящие герои. Спасибо вам за службу.
Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»