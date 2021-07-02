«У него там был просто арсенал». С чем сталкивается белорусский спецназ на заданиях?

Не применяя рукопашный бой, мы освобождали заложника в 2000 году. Тогда очень нам пригодились наши навыки физической подготовки, так как мы спускались на спускательном устройстве разведчика, в народе говорится СУР. Долго висели на веревках, перелазили через перила балконов, все это производилось на высоте восьмого этажа. Конечно, без физической подготовки никак.

Мы заранее не знаем, кого будем задерживать. Случается такое, что иногда пустяк, грубо говоря, минер, который закладывает наркотики, мы его задерживаем, а у него при себе бывает заряженное оружие. Из наиболее ярких моментов: несколько лет назад мы задерживали гражданина по подозрению в незаконном хранении оружия. Мы отдавали себе отчет, что он может быть вооружен, поэтому работали очень быстро, как-то все оттачивается на занятиях. Здорово сработали. Оказалось, на самом деле, если бы человек хотел или если бы у него были возможность и время, если мы действовали не так внезапно, у него там был просто арсенал оружия. Не могу сказать точно, там десятки единиц огнестрельного оружия и десятки гранат.