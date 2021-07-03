«Действительно очень-очень представительный состав». Кого пригласили на семинар для СМИ в НОК?

На международном образовательном семинаре собрались работники спортивных структур, отвечающие за связи с общественностью. Ключевые вопросы были затронуты в сфере коммуникаций федераций и СМИ, PR в спорте, работе журналистов на мультифорумах. Особое внимание было уделено практическим навыкам спортивных пресс-секретарей. Поделиться опытом приехал пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Константин Выборнов, пресс-секретарь Олимпийского комитета России:

Общение, вообще, в принципе, общение между людьми, общение между коллегами – это краеугольный камень всех процессов, которые происходят в журналистике, PR, СМИ, работе Олимпийского комитета, любой спортивной организации.

То, что НОК Республики Беларусь сумел организовать это в канун Дня Независимости и собрать действительно очень-очень представительный состав практически всех спортивных структур, спортивных журналистов, это не просто важно. Я считаю, особенно в преддверии очень тяжелых по организации, по регламенту Олимпийских игр, это важнейшее мероприятие, которое совершенно точно поможет и вашей команде, и тем, кто будет ее освещать, правильно работать качественно и на протяжении всего периода, который остался до Игр, и на Олимпийских играх.