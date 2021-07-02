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«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?

02 июля 2021 23:27
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Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок, СТВ:
Наступил 2020-й. 1990-е захотели взять реванш.

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«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?-1

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Начиная с июня прошлого года, моим парням и членам их семей стали поступать сообщения, звонки, приходили письма с угрозами и оскорблениями. В этих сообщениях содержались реальные адреса военнослужащих, родных и близких. Там в цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей, нашими детьми и женами. Я прекрасно понимаю, что у этого давления было две цели. Первая – это попытаться сломать моральный дух, подорвать морально-психологическое состояние отряда. Вторая цель – это вывести бойцов из себя, вывести их из равновесия, выработать злость, жестокость для создания в дальнейшем необходимых для них сцен насилия, жестокости, нужных их кураторам. А также картинок и информационных поводов. Но реализуя эти цели, они не учли одного: того, что имеют дело со спецназом.

«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?-4

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# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Александр Быков # Фотофакт

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