«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Начиная с июня прошлого года, моим парням и членам их семей стали поступать сообщения, звонки, приходили письма с угрозами и оскорблениями. В этих сообщениях содержались реальные адреса военнослужащих, родных и близких. Там в цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей, нашими детьми и женами. Я прекрасно понимаю, что у этого давления было две цели. Первая – это попытаться сломать моральный дух, подорвать морально-психологическое состояние отряда. Вторая цель – это вывести бойцов из себя, вывести их из равновесия, выработать злость, жестокость для создания в дальнейшем необходимых для них сцен насилия, жестокости, нужных их кураторам. А также картинок и информационных поводов. Но реализуя эти цели, они не учли одного: того, что имеют дело со спецназом.