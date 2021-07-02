«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».
Григорий Азаренок, СТВ:
Наступил 2020-й. 1990-е захотели взять реванш.
«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Начиная с июня прошлого года, моим парням и членам их семей стали поступать сообщения, звонки, приходили письма с угрозами и оскорблениями. В этих сообщениях содержались реальные адреса военнослужащих, родных и близких. Там в цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей, нашими детьми и женами. Я прекрасно понимаю, что у этого давления было две цели. Первая – это попытаться сломать моральный дух, подорвать морально-психологическое состояние отряда. Вторая цель – это вывести бойцов из себя, вывести их из равновесия, выработать злость, жестокость для создания в дальнейшем необходимых для них сцен насилия, жестокости, нужных их кураторам. А также картинок и информационных поводов. Но реализуя эти цели, они не учли одного: того, что имеют дело со спецназом.