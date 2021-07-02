«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок, СТВ:

Из соображений гуманизма белорусская милиция не применяла и 10 % имеющихся специальных средств и навыков, которыми владеет. Но нам разрешили продемонстрировать то, с чем могут столкнуться так называемые змагары и другие преступники в будущем.

Противоударный щит имеет лазерный усилитель с линзой, а также звуковую волну. Ударопрочный, плюс еще звук и свет для вывода из ориентации.

Противоударный щит с электрошокером создает мощную дугу. За него нельзя схватить, так как по окружности здесь находится металлическая часть, которая не даст правонарушителю его отнять. Звуковой щит создает мощную звуковую волну, которая не дает стоять близко напротив него. То есть если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый. Мощность 130 децибел на расстоянии 2 метров.