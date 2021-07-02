«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы». Григорий Азаренок:

Наступил 2020-й. 1990-е захотели взять реванш. «Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

На всех этих мероприятиях я как ветеран спецназа не остался в стороне. С 9 числа тоже встал в строй со своими ветеранами. Видели на Притыцкого, когда очаг сопротивления был, там очень много было людей, которые живут по законам воровским. Много людей, видно, которые принадлежат к преступному миру. «Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?