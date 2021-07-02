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«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа

02 июля 2021 18:53
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Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок:
Наступил 2020-й. 1990-е захотели взять реванш.

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа-1

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
На всех этих мероприятиях я как ветеран спецназа не остался в стороне. С 9 числа тоже встал в строй со своими ветеранами. Видели на Притыцкого, когда очаг сопротивления был, там очень много было людей, которые живут по законам воровским. Много людей, видно, которые принадлежат к преступному миру.

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«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа-4

Дмитрий Павличенко:
Активизировалась несознательная часть общества, пошла на массовое нарушение законодательства и правопорядка. Тут же активизировалась и преступная часть общества, начались попытки собрать какие-то сходки, передел территории, сфер влияния и прочее. То есть если бы, как говорится, не дай Бог произошли какие-то события негативные, если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе.

# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Дмитрий Павличенко # Фотофакт

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