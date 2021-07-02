Боец СОБР о протестах в августе 2020-го: «Запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают»

Это были боевые будни скорее всего. Мы сделали то, что должны были делать. Мы сохранили порядок в нашей стране, мы не дали развалить нашу страну. Неприятно, конечно, что из-за рубежа вносится раскол между нашими обычными людьми. Потому что, как я уже говорил, многие люди не сами пришли к этому протестному движению. Их к нему подтолкнули, за них подумали и приняли решение. Поэтому я даже не знаю, как оградить, мы не можем этого сделать, сейчас современные технологии, люди все в телефонах. Они должны как-то сами себя ограничивать, понимать. Взгляните, посмотрите по сторонам, все же прекрасно, ничего не изменилось.