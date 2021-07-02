Боец СОБР о протестах в августе 2020-го: «Запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают»
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».
Это были боевые будни скорее всего. Мы сделали то, что должны были делать. Мы сохранили порядок в нашей стране, мы не дали развалить нашу страну. Неприятно, конечно, что из-за рубежа вносится раскол между нашими обычными людьми. Потому что, как я уже говорил, многие люди не сами пришли к этому протестному движению. Их к нему подтолкнули, за них подумали и приняли решение. Поэтому я даже не знаю, как оградить, мы не можем этого сделать, сейчас современные технологии, люди все в телефонах. Они должны как-то сами себя ограничивать, понимать. Взгляните, посмотрите по сторонам, все же прекрасно, ничего не изменилось.
Что запомнилось в эти дни? Жара. Жара в прямом и переносном смысле слова, запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают. Когда человек один, он мыслит, пытается анализировать, оценивает обстановку. Когда толпа, причем толпой этой управляли. Скажем так, брали основные группы. Не хочу сказать, что там все были алкоголики и наркоманы, но первые ряды – это были алкоголики, наркоманы, которые по команде сидят, а потом (на видео мы анализировали), они встают, бегут и прямо в строй бросают бутылки с зажигательной смесью, камни и так далее. Строят баррикады.
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