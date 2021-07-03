Белорусы никогда не сдаются. Кого наградили во Дворце Независимости 2 июля?

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди присутствующих в зале – представители различных профессий и сфер деятельности: аграрии, юристы, строители, специалисты сферы СМИ, военные. Александр Лукашенко поблагодарил за работу каждого.

Валентина Тимофеева, заведующая кафедрой технологий пищевых производств МГУП:

Все действительно настолько сделано уютно, в таких тонах спокойных, нераздражающих. И в то же время здесь присутствует белорусская символика. Это очень здорово. Меня переполняет от того, как я подъехала к этому Дворцу, подошла, и потом мы шли по территории – насколько все ухожено, насколько все красиво. ​«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости Это обычные эмоции тех, кто, как и Валентина Николаевна, впервые оказывается во Дворце Независимости. В ее трудовой книжке всего лишь одно место работы – Могилевский государственный университет продовольствия. Профессор отдала образованию более 45 лет. Все это время занимается нашим с вами здоровьем – разрабатывает продукты, которые не просто не вредили бы организму, а даже где-то могли укрепить его. И речь не о медикаментах.

Кстати, Валентина Николаевна в свое время убеждала Александра Лукашенко поддержать производство аналогичных продуктов, разговор состоялся на Быховском консервном заводе. С тех пор прошло почти 10 лет. Сегодня, 2 июля, снова встреча с Президентом, но уже по торжественному поводу.

Схожая история и у генерального директора «Молочного Мира». Марина Аникеева буквально в марте принимала у себя на предприятии главу государства. 2 июля она тоже пришла за наградой. ​«Больше 30 стран мира по поставке». За что Президент наградил гендиректора «Молочного Мира»? Конечно, в предпраздничные дни хотелось бы говорить лишь о приятных событиях. Санкции явно не из их числа, но что делать, если давление на Беларусь и белорусов не прерывается, напротив – усиливается, как специально в преддверии знаковых дат. Президент Беларуси обычно пунктуален, Александр Лукашенко уважает и свое, и чужое время, и, конечно, гостей. Но сегодня случай исключительный, пришлось задержаться. Президент тут же объяснил причину и начал разговор не с праздничного, но актуального. Александр Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

Это заявление Президента уже достигло адресатов, но МИД Германии не нашел, что добавить. Собственно, кому нужны слова, когда поступки уже совершены. В канун 80-й годовщины с начала самой кровопролитной войны коллективный Запад ввел санкции, которые, по задумке авторов, должны убить белорусскую экономику, ведь их план А – блицкриг – не сработал. Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги

Но за государство есть кому постоять. Люди в погонах продолжают доказывать, что присяга, офицерская честь и воинский долг не просто слова. Главнокомандующий благодарен каждому защитнику Беларуси. И тем, кому сегодня вручил награды, и тем, кто на боевом посту.

Не получится нас сломать, ни перед кем на колени не станем. Мы сегодня сильны как никогда, мы стали сплоченнее. Товарищ Главнокомандующий, вы наш командир, мы с вами строили эту страну, мы с вами плечом к плечу защищали, защищаем и впредь защитим все то, что создал белорусский народ. В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция вовсе не первый этап начала войны, ему предшествуют сражения в информационном поле, дезинформация, манипуляция, дискредитация и бесконечное количество фейков. Сражения в медиапространстве ожесточены и пусть не кровопролитны сами по себе, но к этому непременно приводят. ​Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

Президент, буквально накануне обсуждая с российским коллегой совместное научно-техническое развитие, как раз говорил о необходимости внедрять технологии в реальный сектор. И наши, кажется, знают, как это делать. Кстати, преподавателей в числе награжденных, кажется, не меньше, чем военных. Справедливо – кто поспорит с тем, что их профессия важнейшая. Ведь во многом от педагога зависит, какие ориентиры будут у их учеников. Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Те, кто учит, те, кто лечит, те, кто спасает, те, кто кормит, те, кто защищает – во Дворце Независимости 2 июля наградили представителей разных профессий. Те, кто в общем-то работает не за награды, но выполняя свой профессиональный долг, каждый день фактически сражается за родину. «Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Традиционный бокал шампанского – неотъемлемая часть таких церемоний. Но поводов 2 июля несколько, как и желающих поднять тост. «Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?