Новости по тегу #Милиция Беларуси

Свой поступок он объяснил тем, что заказ пришлось слишком долго ждать. Теперь за такую выходку мужчине придется отвечать по закону.
Малыш нуждался в срочной медпомощи, но в авто закончилось топливо. Инспекторы не раздумывая посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили в детскую хирургию.
Минчанка кинула клич в социальных сетях, что пропала ее личная вещь.
Белоруску полтора месяца методично запугивали лжесотрудники госорганов.
Наставниками для юных патриотов стали сотрудники милиции.
«У нас были неоднократно выявлены в ходе мониторинга такие посты, за которые люди понесли административную ответственность».
На одной площадке собрались действующие сотрудники, их семьи, курсанты, лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов и ветераны.
Академия МВД – победитель республиканской игры.
В местах массового отдыха будет увеличено количество милицейских нарядов. На входах на праздничные локации предусмотрен досмотр.
Проект приурочен к 110-летию ведомства. В центре сюжета – история целой династии правоохранителей.
Специалисты провели обследование зданий и прилегающих территорий – предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было.
Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00