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Новости по тегу #Милиция Беларуси

В Минске мужчина облил кипятком работницу ресторана быстрого обслуживания
09 октября 2026 14:07

В Минске мужчина облил кипятком работницу ресторана быстрого обслуживания

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу
05 октября 2026 14:49

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу

Милиция по геолокации нашла пропавшие наушники пассажирки поезда
05 октября 2026 14:25

Милиция по геолокации нашла пропавшие наушники пассажирки поезда

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей
02 октября 2026 15:10

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК
28 сентября 2026 13:55

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД
27 сентября 2026 18:00

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД

Республиканский турслет МВД прошел под Минском
15 сентября 2026 06:55

Республиканский турслет МВД прошел под Минском

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях
14 сентября 2026 07:10

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях

Милиция Минска будет работать в усиленном режиме в День города
08 сентября 2026 07:38

Милиция Минска будет работать в усиленном режиме в День города

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье
04 сентября 2026 17:52

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье

В ряд школ и медучреждений Минска поступили сообщения о минировании
01 сентября 2026 11:25

В ряд школ и медучреждений Минска поступили сообщения о минировании

Грозит до 15 лет лишения свободы – детали резонансного преступления в ювелирном магазине Минска
24 августа 2026 17:36

Грозит до 15 лет лишения свободы – детали резонансного преступления в ювелирном магазине Минска