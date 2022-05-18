Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»

Новости Беларуси. Радикальные БЧБ-террористы готовят нападение на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они откровенно рассказывают об этом на своих пропагандистских ресурсах. И даже называют даты возможного нападения. Ответ Беларуси на любые провокации будет жестким. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Плен – это спецоперация. Свобода – это рабство. Дура – президент. Польша – государство. Нацисты – борцы за мир. Вот в таком мире Оруэлла живут западные болваны и их ручные болванчики. Я понял. Сдача в плен – это вообще-то гибридная агрессия Украины на Воронеж и Белгород. Захисники пожрут всю тюремную пайку, и москали подавятся от зависти. СУГС 14 раз, жыве – 18. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Вы представляете, в каком состоянии там находится народ? Какой гнусью его с лопаты кормят? Но скоро это закончится. Скоро вся эта мерзота окажется там, где сейчас боевики «Азова». И зайдет это страшное черное солнце. Только вот перед этим подонки все разорят. Боррель тут на днях поспорил с [Байденом – прим. ред.]. Сначала дементный дед – лучший друг воздуха – заявил, что они должны вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна. Но брюссельский дед не согласен. Он взял на себя социалистическое обязательство, выступил со встречным предложением – мы вывезем 25 миллионов тонн. То есть они прямо в центре Европы из богатейшей страны хотят сделать выжженную пустыню, новый голодомор, реальный, а не придуманный Ющенко.

Григорий Азаренок:

И все нормально. Ни один защитник прав и правый защитник, ни одно неполживое СМИ даже не думает хоть слово сказать. Ах да, это же на Запад везется. Они же должны кушать. Это весь мир пускай голодает из-за их санкций. Ведь вот этот, с рекламы колготок, беременный мужчина, ему же ребеночка кормить надо.

Григорий Азаренок:

И они на голубом глазу все это заявляют, и всем плевать. Погань, грязная погань. А вот на саммите ОДКБ первое и самое яркое слово было за Батькой. Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример. Читайте здесь. А и правда, как это так? Когда времена спокойные, так приходим в Москву бензинчику-газу подешевле прикупить. А потом, когда под вашу резиденцию рвутся головорезы и хотят головой вашей в футбол поиграть, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, пришлите ОДКБ, помощь нужна. И потом снова все хорошо. Можно и на западные фуршетики поехать, устойчивое развитие разное поганое обсуждать, придумывать, как бы еще русский язык пощемить, как бы еще белому господину в Брюсселе угодить. И когда сложно России – в кусты? Только один Батька стоит и держит фронт? Не пойдет так, братцы. Поодиночке всех раздавят. Посмотрите на Запад – пикнуть никто не смеет. Все вынуждены лицезреть старого маразматика, который забыл, как их страны называются, и покорно ему подчиняться. А у нас что? Дружба дружбой, а табачок врозь? Гниловато как-то выходит, не находите? Дзермант: нужно с Россией участвовать в формировании нового мира, а не быть просто пассивным реципиентом. Читайте здесь. Григорий Азаренок:

А теперь вернемся к нацикам с «Азовстали». Вот один из них. Ох, какой гламурненький. Как старательно тебе в барбершопах перья чистили, и маечка фашистская к лицу была.

А как нравилось пиццки со свастикой готовить. И что теперь?

Какой жалкий. Не поможет Стефанія-мамо. И Володимир, и папо, никто не поможет. Крышка гроба над нацистской сволочью закрывается. Папанували вы уже, гады, достаточно. Достаточно людей намучили. А тем временем змагары уже не скрывают свои поганые планы (подробнее в видеоматериале).

Сёння Украіна праходзіць ужо фазу стратэгічнай абароны. Але атрымаўшы наступальную зброю, украінцы рана ці позна пяройдуць да контр-наступу. Калі войскі рашыстаў будуць разбіты, у Расіі і Беларусі адбудзецца дэстабілізацыя. І тут на авансцэну зноў выйдуць прыхільнікі пераменаў, якія праявілі сябе ў 2020 годзе.

Стаўка будзе зроблена на беларускіх палітычных мігрантаў. На дадзены момант ім раяць самастойна займацца фізпадрыхтоўкай, стралковай падрыхтоўкай, але не аб’ядноўвацца ў буйныя групы, каб не трапіць пад кантроль беларускіх спецслужбаў.

Стратэгі з Батальёну Каліноўскага рыхтуюць да запуску канкрэтны план, так званую праграму сілавога рэзерва, якая будзе апублікавана праз некалькі тыдняў. Інфармацыя, адкуль і якім чынам у Беларусь зойдзе сілавы рэзерв, публічна не агучваецца, але тэрміны, калі названыя гістарычныя падзеі могуць адбыцца, гранічна блізкія – канец 2022 году.