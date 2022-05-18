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Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»

18 мая 2022 20:13
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Новости Беларуси. Радикальные БЧБ-террористы готовят нападение на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они откровенно рассказывают об этом на своих пропагандистских ресурсах. И даже называют даты возможного нападения. Ответ Беларуси на любые провокации будет жестким.

Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Плен – это спецоперация. Свобода – это рабство. Дура – президент. Польша – государство. Нацисты – борцы за мир. Вот в таком мире Оруэлла живут западные болваны и их ручные болванчики. Я понял. Сдача в плен – это вообще-то гибридная агрессия Украины на Воронеж и Белгород. Захисники пожрут всю тюремную пайку, и москали подавятся от зависти. СУГС 14 раз, жыве – 18.  

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».  

Вы представляете, в каком состоянии там находится народ? Какой гнусью его с лопаты кормят? Но скоро это закончится. Скоро вся эта мерзота окажется там, где сейчас боевики «Азова». И зайдет это страшное черное солнце. Только вот перед этим подонки все разорят. Боррель тут на днях поспорил с [Байденом – прим. ред.]. Сначала дементный дед – лучший друг воздуха – заявил, что они должны вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна. Но брюссельский дед не согласен. Он взял на себя социалистическое обязательство, выступил со встречным предложением – мы вывезем 25 миллионов тонн. То есть они прямо в центре Европы из богатейшей страны хотят сделать выжженную пустыню, новый голодомор, реальный, а не придуманный Ющенко.  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-4

Григорий Азаренок:  
И все нормально. Ни один защитник прав и правый защитник, ни одно неполживое СМИ даже не думает хоть слово сказать. Ах да, это же на Запад везется. Они же должны кушать. Это весь мир пускай голодает из-за их санкций. Ведь вот этот, с рекламы колготок, беременный мужчина, ему же ребеночка кормить надо.

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-7

Григорий Азаренок:
И они на голубом глазу все это заявляют, и всем плевать. Погань, грязная погань. А вот на саммите ОДКБ первое и самое яркое слово было за Батькой.  

Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример. Читайте здесь.  

А и правда, как это так? Когда времена спокойные, так приходим в Москву бензинчику-газу подешевле прикупить. А потом, когда под вашу резиденцию рвутся головорезы и хотят головой вашей в футбол поиграть, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, пришлите ОДКБ, помощь нужна. И потом снова все хорошо. Можно и на западные фуршетики поехать, устойчивое развитие разное поганое обсуждать, придумывать, как бы еще русский язык пощемить, как бы еще белому господину в Брюсселе угодить.

И когда сложно России – в кусты? Только один Батька стоит и держит фронт? Не пойдет так, братцы. Поодиночке всех раздавят. Посмотрите на Запад – пикнуть никто не смеет. Все вынуждены лицезреть старого маразматика, который забыл, как их страны называются, и покорно ему подчиняться. А у нас что? Дружба дружбой, а табачок врозь? Гниловато как-то выходит, не находите?  

Дзермант: нужно с Россией участвовать в формировании нового мира, а не быть просто пассивным реципиентом. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:  
А теперь вернемся к нацикам с «Азовстали». Вот один из них. Ох, какой гламурненький. Как старательно тебе в барбершопах перья чистили, и маечка фашистская к лицу была.

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-10

А как нравилось пиццки со свастикой готовить. И что теперь?  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-13

Какой жалкий. Не поможет Стефанія-мамо. И Володимир, и папо, никто не поможет. Крышка гроба над нацистской сволочью закрывается. Папанували вы уже, гады, достаточно. Достаточно людей намучили. А тем временем змагары уже не скрывают свои поганые планы (подробнее в видеоматериале).

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-16

Сёння Украіна праходзіць ужо фазу стратэгічнай абароны. Але атрымаўшы наступальную зброю, украінцы рана ці позна пяройдуць да контр-наступу. Калі войскі рашыстаў будуць разбіты, у Расіі і Беларусі адбудзецца дэстабілізацыя. І тут на авансцэну зноў выйдуць прыхільнікі пераменаў, якія праявілі сябе ў 2020 годзе.  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-19

Стаўка будзе зроблена на беларускіх палітычных мігрантаў. На дадзены момант ім раяць самастойна займацца фізпадрыхтоўкай, стралковай падрыхтоўкай, але не абядноўвацца ў буйныя групы, каб не трапіць пад кантроль беларускіх спецслужбаў.  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-22

Стратэгі з Батальёну Каліноўскага рыхтуюць да запуску канкрэтны план, так званую праграму сілавога рэзерва, якая будзе апублікавана праз некалькі тыдняў. Інфармацыя, адкуль і якім чынам у Беларусь зойдзе сілавы рэзерв, публічна не агучваецца, але тэрміны, калі названыя гістарычныя падзеі могуць адбыцца, гранічна блізкія – канец 2022 году.  

Григорий Азарёнок: «Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели»-25

Григорий Азаренок:  
Ну что? Кто там с ними примиряться хотел? А они войну против нас готовят. Самую настоящую. Чтобы Брест был, как Мариуполь. Чтобы вашего ребенка убило бомбой. Чтобы все было в огне, лишь бы им власть захватить.  

«Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким». Лукашенко о возможной военной угрозе со стороны Польши – здесь подробности.  

Только помните, полицаи, вы здесь будете гореть так, что в российский плен захотите. Если только сунетесь с оружием, вы и ваши хозяева увидите такое, чего никогда не видели. Денацификация вам покажется легкой прогулкой.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Джордж Оруэлл # Жозеп Боррель # Джо Байден # Виктор Ющенко # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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