Дзермант: нужно с Россией участвовать в формировании нового мира, а не быть просто пассивным реципиентом

Новости Беларуси. Радикальные БЧБ-террористы готовят нападение на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они откровенно рассказывают об этом на своих пропагандистских ресурсах и даже называют даты возможного нападения. Ответ Беларуси на любые провокации будет жестким. Григорий Азаренок и Алексей Дзермант продолжат. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Есть боевые действия, есть информационная война. А вот эта ситуация с «Азовом» уже переходит в такой театрально-драматургический. И Папа Римский, и Маск, и эти видео постоянные. Вот что вы за этим видите, когда сейчас наступает развязка?

«Хотят спасти свои шкуры и используют для этого все методы» Алексей Дзермант, писатель, философ, политолог:

Понятно, что попытка очень подло, низко спастись. То есть они хотят спасти свои шкуры и используют для этого все методы. Жен послали к Папе Римскому, хотя раскопали мы все биографии этих жен. Григорий Азаренок:

Зигование, свастики. «Они просто позеры на самом деле, цепляются за жизнь» Алексей Дзермант:

Нацистские… Радость по смертям российских солдат и так далее. То есть никакие это не овечки, это вполне идейные нацистки. И вышли они замуж, исходя из убеждений. Поэтому тут тоже нужно это понимать. Но нужен этот спектакль для мирового сообщества, показать, что вот, нужно спасти этих бойцов. Для украинского общества, что героическое там сопротивление продолжается, они выполняют приказ. Но здесь почему это все неправда? Почему это тухлая история? Потому что если бы они действительно были убежденными в своей идеологии, там выбор один: либо смертельная атака на прорыв, пусть мы там погибнем, но в бою, как берсерки или викинги. Либо, если нет, то самоубийство. Ну чтобы примерно равнозначно с этой атакой. Нет – цепляются за последнюю возможность спастись. Просят своих врагов, по сути. Папа Римский что, благосклонно относится к их идеям, выходит? Почему они его просят? Эрдогана просят, то есть представитель турецкого исламского мира. Тем не менее, наступив на всю свою идеологию, презрев все свои принципы – это значит, они просто позеры на самом деле, цепляются за жизнь. И кончилось это все фиаско. Сдаются все равно союзной армии – российской и ДНР. И там проведут свои последние дни. В тюрьме на трибунале.

Григорий Азаренок:

Другая тема – саммит ОДКБ. Там самое яркое, самое принципиальное, четкое выступление у нашего Президента. С основным посылом: друзья-товарищи, дружба дружбой, а табачок в рознь – не пойдет. «Здесь происходят горячие действия. И мы этот удар приняли на себя» Алексей Дзермант:

Да. Потому что ситуация изменилась кардинально. Если еще не понимают, допустим, наши отдельные союзники, то все равно это всех коснется. Если что-то случится с Россией, с Беларусью (то есть на западном фланге), все это дойдет и до южного, и до восточного. Да, у каждого свои проблемы. Средняя, Центральная Азия обеспокоены событиями в Афганистане. В Армении есть проблема с урегулированием Карабахского конфликта. Но все зависит на самом деле, как и раньше, от Западного фронта. Это фронт основной. Здесь происходят горячие действия. И мы этот удар приняли на себя. Поэтому мы вправе рассчитывать и должны рассчитывать на поддержку союзников, тем более долг платежом красен. Мы помогли, например, Казахстану. Мы помогали Киргизии, Армении в очень сложных ситуациях. ОДКБ, я имею в виду. Поэтому союзники должны друг другу помогать и рассчитывать на взаимопомощь. Григорий Азаренок:

А что вот за такое, опять же, мы сейчас Украину обсуждали, с исламским радикализмом им что, Запад поможет справляться что ли? До всех же дойдет. Президент же сказал, что за каждым придут, ребята, ау. Ну неужели это не понимают? Нужно вместе с Россией участвовать в формировании нового мира

Алексей Дзермант:

Есть желание, может быть, где-то вернуться в предыдущую эпоху. Желание не обострять со своей стороны конфликт с Западом. Но это понятно, это человеческое. Кажется, вот это касается их, а меня не касается. Григорий Азаренок:

А плюс там капиталы, форумы. Алексей Дзермант:

Конечно. И проникновение тех же самых националистов, исламистов уже в том числе в какие-то властные структуры. Но чем это заканчивается? Январь в Казахстане показал. Просто сейчас нужно сделать не просто выводы теоретические – практические, нужно чистить госсистему, оздоравливать ее и вместе с Россией участвовать в формировании нового мира, а не быть просто пассивным реципиентом каких-то западных атак. Григорий Азаренок:

В обществе в политическом плане где необходимо усиливаться сейчас? Нельзя дать полякам, натовцам закрепиться на западе Украины Алексей Дзермант:

Первый уровень, конечно, международный, союзнический. Самое главное сейчас – совместно отвечать на санкции. Допустим, Россия справляется чисто в военном плане сама на территории Украины. Поэтому здесь как бы лезть вперед батьки в пекло не нужно. Но санкционные вещи мы в нашем Евразийском союзе должны отрабатывать. Если говорить об информационной агрессии, Президент говорил, что в ОДКБ должна быть налажена работа по отражению этой агрессии на наши государства. Что касается конкретно Беларуси. То, что мы делаем в плане укрепления армии и границ, показываем, что любое нападение на нас будет чревато массированным жестким ударом в ответ, в том числе по их территории. И поэтому они подумали: ну вот здесь не получается пробить эту брешь.