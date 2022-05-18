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«Я почувствовала себя дурочкой, поверившей в сказки». С чем столкнулись белорусы, переехавшие в Польшу?

18 мая 2022 19:48
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Рассказ о «райской» жизни в Польше только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот то, что на деле настоящей демократии гораздо меньше, чем на словах, некоторые белорусы убедились лично.  

«Я почувствовала себя дурочкой, поверившей в сказки». С чем столкнулись белорусы, переехавшие в Польшу?-1

– Когда я узнала цену, не поверила своим ушам: за одно койко-место 700 злотых (чуть более 140 долларов).  
– Меня отправили на работу в цех, где температура была +1...+3 °C. Рабочий день может длиться 8 часов, а может и 16. Все, что описывалось в вакансии, оказалось далеко не таким.  
– Я почувствовала себя дурочкой, поверившей в сказки. В голове навязчиво бились мысли: «Чем мне было плохо в Беларуси?» Я купила через интернет билет на автобус до Барановичей и через 12 часов отправилась домой.  

«Я почувствовала себя дурочкой, поверившей в сказки». С чем столкнулись белорусы, переехавшие в Польшу?-4

«Я почувствовала себя дурочкой, поверившей в сказки». С чем столкнулись белорусы, переехавшие в Польшу?-6

Эти примеры как раз наглядный урок для остальных: в чужих краях мы и сами чужие. А гоняясь в розовых очках за легкими деньгами и якобы лучшей жизнью, можно потерять и то, что уже имеешь.  

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# Экономический кризис # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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