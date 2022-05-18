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«Скорая помощь к белорусам не приезжает». Активистка Наталья Горячко рассказала о жизни мигрантов в Польше

18 мая 2022 19:49
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Рассказ о «райской» жизни в Польше только начинается. Сегодня в стране проблема на проблеме: заоблачные цены на еду, рост коммуналки, экономия на самом необходимом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктория Ходосок, политический обозреватель:  
Особая услада для ушей – критика польского «гостеприимства» из уст беглых. Эту даму наверняка знают многие. Активистка Наталья Горячко в Польше с весны 2021 года. Приютили беглянку в лагере для мигрантов под Варшавой.

«Скорая помощь к белорусам не приезжает». Активистка Наталья Горячко рассказала о жизни мигрантов в Польше-1

Наталья Горячко:
Многие лагеря – это нары, и в одном из лагерей даже стены покрашены так же, как на Окрестина. Скорая помощь к белорусам не приезжает, просто не приезжает по вызову. Мне отказали в медицинской помощи, хотя я писала, что у меня астма. Она относится к жизненно опасным заболеваниям. Мне было отказано.

И ООН как-то странно поступает с белорусами. Мы знаем, что все эвакуировавшиеся из Украины из-за военных действий должны получать какое-то пособие от ООН в течение трех месяцев. Так вот, четырем белорускам отказали в этом пособии. Будем разбираться.

В разборках дама явно сильна. А союзников у активистки, думаем, хоть отбавляй. Видимо, вместе будут учить Польшу настоящей демократии.

«Скорая помощь к белорусам не приезжает». Активистка Наталья Горячко рассказала о жизни мигрантов в Польше-4

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# Экономический кризис # общество # Наталья Горячко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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