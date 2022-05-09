«Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким». Лукашенко о возможной военной угрозе со стороны Польши

Говорили и о том, что не может не беспокоить людей, – военные угрозы. Александр Лукашенко отметил, что за обстановкой у наших границ внимательно следят профильные ведомства. Кроме того, за нашей спиной стоит надежный союзник.

Новости Беларуси. Об истинном патриотизме и обратном эффекте санкций у Александра Лукашенко 9 Мая спросили журналисты. Сразу после церемонии возложения свои вопросы главе государства адресовали не только отечественные медиа, но и гости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ: Последние несколько недель народ пугают в интернете информацией о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь. И подкрепляют это тем, что они там учения на территории масштабные ведут сейчас. Зачем Варшаве такая пиар-акция? Или это действительно угроза?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тысячи человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву, говорят, уже под 40 тысяч. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Вы же помните, задолго до этого всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим.

Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО. Это махина. Но не надо забывать, что сзади Россия – ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России, если уже откровенно говорить.

А во-вторых, невозможно победить народ, который воюет на своей земле за свои семьи и детей. Невозможно. И потом, наверное, они как-то хотят еще и от Украины отвлечь и нас, и Россию. Глупцы полные, которые занимаются пиаровщиной, но не знают, чем живет обычный польский, литовский, немецкий солдат. Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит, ее не будет.

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