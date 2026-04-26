Гомельщина – от возрождения к развитию. Как прошла большая командировка Президента на юг Беларуси?

Рабочий график Президента на этой неделе был максимально плотным и по-хорошему «полевым». В пятницу и субботу Мозырь и Петриков стали площадками для серьезного разговора. Обсуждали не только локальные успехи, а они налицо, но и развитие всей области. Главный лейтмотив – дисциплина и хозяйский подход. Президент поставил задачу по восстановлению и сохранению техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Порядок в мехдворах и на полях – это то, с чего начинается экономика любого района. А в Петрикове, еще одном калийном полюсе Беларуси, акценты сместились на социальный стандарт. Почему Президент требует от регионов максимальной отдачи, Евгений Пустовой обозначил главные тезисы.

На Полесье звучат стихи и песни. Дети современной Беларуси сохраняют код предков. Чтобы каждый смог найти себя в стране и особенно на малой родине – политический паттерн белорусского Батьки. На минимизацию последствий от чужих ошибок мы потратили 20 миллиардов долларов. И это приблизительно. Хорошо, что не свернули с пути к жизни. Хотя оппозиционные силы чернобыльскую трагедию конвертировали в политические дивиденды. Слезы и боль людей превращали в свою пиар-стратегию. А люди пошли за Александром Лукашенко. Который вместо образных Сейшел выбрал дачу для отдыха у Лясковичей. Александр Лукашенко в Брагине: «115 тысяч – руками белорусов фактически мы закрыли эту страшную беду». Читайте здесь. Полесье могли бы запросто потерять. Это уникальная земля, и здесь такие же люди. Белорусы в квадрате. Привыкшие к трудностям и трудолюбию. Но здесь не всегда было так ярко и уютно. Восстановление страны начиналось с этих мест. А наше Полесье выбиралось из болота. Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде. Подробности.

Поэтому и эти кадры Президенту нередко сняться. Бессонные ночи и годы труда превратили болотный край в цветущее Полесье. Но теперь нужен новый прорыв. И надо менять философию отношений к здешним землям. Уникальный белорусский путь, как в ковид, уже или наконец-то оценили заграничные умы.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Слушал одного высокого ученого, и он сказал, что в Беларуси сделано в отношении ликвидации или минимизации последствий так, что, если говорят: «Из Фукусимы», – это вроде бы ущербно. А когда говорят: «Я из Брагина», «Я из Хойников», – это нормально. Это правильно. Мы уже ушли от этого. Это все философия. А конкретика в чем. Ответ звучит в эти дни во время длинной и насыщенной командировки на юг Беларуси. Основа – программа Припятское Полесье. Она замещает бесперспективный штамп – чернобыльские регионы. Окрепшая экономика осилила первую программу. Тогда деревни стали краше, а производственные показатели лучше. За этот второй сиквел отвечает Михаил Русый, он коренной полешук. Рыцарь Полесья. Это дело чести для него. Решение было принято во время «Дожинок», предвыборное обещание Первого полешукам. А указ подписан накануне Нового года. Если первая программа реально растормошила Полесье. То нынешний этап – сугубая конкретика. Под какой проект, сколько денег и ожидаемый результат. Эффект должны заметить не только участники регионального проекта, но именно те, ради кого все это совершается, – люди. Чтобы им хотелось оставаться дома. Название госпрограммы привязано к гидрониму Припять. Она и связывает регион. Поэтому здесь так необходимая мелиорация. Две третьих пахотных площадей – мелиоративные земли. Хотя мелиоративный глоток нужен для сельхозугодий почти всей страны.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам удалось обеспечить ввод 416 тысяч га, при этом начиная с 2023 года по 2025 год мы не в 3 раза увеличили объемы, а в 4 раза. Брестская область, Могилевская область – в 7,4 раза. Мелиорация – это обеспечение плодородности почв, а еще эксперимент по использованию солевых отвалов. Те горы, что расположены у Солигорска. Подсолив почву, может получиться подсластить жизнь крестьянам.

У этой традиционной весенней рабочей поездки Первого на юг Беларуси две важные задачи. В целом обсудить дальнейшую региональную политику и, в частности, развитие именно этих территорий. Разбудить регионы от зимней спячки. В эти дни Первый инспектирует весенне-полевые работы с воздуха. Гомельская область действительно проснулась от спячки. Земли привели в порядок. И сельхозназначения, и пострадавшие во время прошлогоднего бурелома. «О чем тогда можно говорить?!» Лукашенко поручил вернуть к жизни систему агросервисов. И, похоже, найден ответ, какой будет вертикаль райагросервисов. Такие территории ремонта необходимы для развития АПК в регионе. Государство поможет. «Мозырьтехсервис» – образец, который не везде и надо повторять. Но здесь есть чему поучится. Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе. Райагросервисы, строительные и дорожные организации. База для развития района и минимальный набор в руках председателя райисполкома. Без этого руководители районов не станут президентами на местах.