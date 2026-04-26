«Они оказались на передовой». Сенатор – о вкладе медиков в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС

Что сделано в Беларуси для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и как сейчас развивается Гомельская область, в частности Ветковский район, обсудили с гостем программы «Сенат» Людмилой Анатольевной Сапего.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Прошло 40 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Помните ли вы этот день, 26 апреля 1986 года, и как тогда вы и ваши близкие восприняли это известие?
Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Безусловно, этот день запомнился. Он в памяти, мне тогда было уже 13 лет. Я была подростком, конечно, ребенок еще. Поэтому все, что происходило, не всегда доводилось до детей. Изначальной информации как таковой не было.
Я сама из деревни Гомельского района, деревни Телеши, и в этот день мы садили картошку у себя на огороде. Поэтому этот день мы запомнили всей семьей своей большой. Немножко какая-то была настороженность, наверное. Моя мама, медицинская сестра, работала в больнице, информацию приносила нам со своей работы. Говорила, что авария какая-то произошла. Для профилактики выдавали всем препараты йода.
Конечно, напряженность в воздухе витала. Не было такой какой-то яркой, непонятной реакции. Все понимали, что все это решится. То есть такое было доверие сильное к государству, стране, к правительству, что все думали, что, наверное, есть и небольшое преувеличение у тех, кто испугался или больше говорят об этой проблеме. Все думали, что все пройдет.
Проводились меры профилактические всевозможные для того, чтобы минимизировать заражение детей в первую очередь. Поэтому нас даже из сельской школы Гомельского района отправили на оздоровление в Россию.
Точки роста Гомельской области спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС. Интервью с Людмилой Сапего
Какова роль людей в белых халатах в ликвидации последствий аварий на ЧАЭС?
Людмила Сапего:
Они оказались на передовой со многими службами, которые потребовались для того, чтобы ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Безусловно, они оказывали экстренную помощь тем, кто участвовал непосредственно в ликвидации. Они оказывали профилактическую помощь. Это те же препараты йода, которые были необходимы для того, чтобы защитить население региона. Санитарно-эпидемиологическое благополучие региона было на контроле санитарных врачей всей области.
Пробы брали почвы, воды, продуктов питания, которые производили в том числе на территориях пострадавших. На долгосрочную перспективу все понимали, что необходимо развивать научные исследования, необходимо понимать, как бороться с загрязненной почвой, водой, продукты питания, как получить чистые. И благодаря государственным программам и программе Союзного государства был построен Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. И там очень большой блок научный, который до сих пор занимается вот этими необходимыми исследованиями, которые позволили нам сохранить жизнь на территориях, возродить эту жизнь и сделать ее безопасной для нашего населения.
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