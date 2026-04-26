«Они оказались на передовой». Сенатор – о вкладе медиков в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС

Анастасия Лавринчук, СТВ: Прошло 40 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Помните ли вы этот день, 26 апреля 1986 года, и как тогда вы и ваши близкие восприняли это известие?

Что сделано в Беларуси для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и как сейчас развивается Гомельская область, в частности Ветковский район, обсудили с гостем программы «Сенат» Людмилой Анатольевной Сапего.

Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Безусловно, этот день запомнился. Он в памяти, мне тогда было уже 13 лет. Я была подростком, конечно, ребенок еще. Поэтому все, что происходило, не всегда доводилось до детей. Изначальной информации как таковой не было.

Я сама из деревни Гомельского района, деревни Телеши, и в этот день мы садили картошку у себя на огороде. Поэтому этот день мы запомнили всей семьей своей большой. Немножко какая-то была настороженность, наверное. Моя мама, медицинская сестра, работала в больнице, информацию приносила нам со своей работы. Говорила, что авария какая-то произошла. Для профилактики выдавали всем препараты йода.

Конечно, напряженность в воздухе витала. Не было такой какой-то яркой, непонятной реакции. Все понимали, что все это решится. То есть такое было доверие сильное к государству, стране, к правительству, что все думали, что, наверное, есть и небольшое преувеличение у тех, кто испугался или больше говорят об этой проблеме. Все думали, что все пройдет.

Проводились меры профилактические всевозможные для того, чтобы минимизировать заражение детей в первую очередь. Поэтому нас даже из сельской школы Гомельского района отправили на оздоровление в Россию.

Точки роста Гомельской области спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС. Интервью с Людмилой Сапего

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