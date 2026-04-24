«О чем тогда можно говорить?!» Лукашенко поручил вернуть к жизни систему агросервисов

Стратегия развития Припятского Полесья, программа «Один район – один проект», а еще культура земледелия, хозяйский подход к мелиорированным землям, сохранность минеральных удобрений – целое созвездие тем обозначил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания главы государства – региональная политика во всем ее многообразии. А главные принципы, которые по требованию Александра Лукашенко должны лежать в решении абсолютно всех вопросов, – ответственность, порядок на местах и безупречная дисциплина. Итак, первая локация большой командировки Президента – Мозырский район, один из крупнейших в регионе и по количеству населения, и по экономическому потенциалу. Здесь глава государства ознакомился с работой предприятия «Мозырьтехсервис», где восстанавливают и производят сельхозтехнику. И здесь же масштабное 4-часовое семинар-совещание. Сельхозтехникам и райагросерсивам в стране быть – так можно, пожалуй, сформулировать центральный месседж разговора и его главный итог.

На Полесье весна. Природа старается впечатлить человека. Дальнейший расцвет региона зависит от человека. Его трудолюбия, инициативности и дисциплины. В этот период на юге страны всегда работает Президент. Это уже политическая традиция нашей современной государственности. Разбудить регионы от зимней спячки. В эти дни Первый инспектирует весенние полевые работы с воздуха. Гомельская область действительно проснулась от спячки. Земли привели в порядок: и сельхозназначения, и пострадавшие от прошлогоднего бурелома. Специально подготовиться именно к прилету главы государства так невозможно. Видна системная работа.

– Показухой занимаешься или у тебя вся область такая на полях?

– Стараемся.

– По лесовосстановлению?

– Мы все закончили

– На полях, конечно, тут порядок. Ты, может, и специально это сделал или везде так?

– Специально невозможно.

– Я тоже подумал, что невозможно. Пролечу севернее, посмотрю. Ты же знаешь маршруты, где я буду лететь?

– Есть же отклонение.

– Отклонение будет, да. Но так это прилично.

Но Первый прилетел не только с хорошим настроение и деловым настроем к продуктивной работе, но и материалами от госконтроля и негативом на фото. Триллер. Насколько в растениеводстве хорошо, настолько в животноводстве – авгиевы конюшни. – Это называется ужас. Больше всего, Юрий Викторович, меня поразила вот эта фотография. Это что?

– Ну это уголовное дело.

– Да? Ну это не я сказал.

Время спрессованных и эффективных действий. Одна рабочая поездка посвящена сразу нескольким важным темам. Это семинар-совещание по развитию системы агросервисов в стране – одна из точек опор для АПК. Сегодня к региональному развитию подошли комплексно. От мелиорации до ответственности председателей райисполкомов. Впрочем, это постоянно на языке Первого, как и создание государства социальной справедливости и ответственности.

– Я понимаю, мелиорацию ты пока на дружеских началах организовываешь, да? Ну кто ближе, тому ты раньше делаешь, да?

– Да нет.

– Точно?

– Точно, да.

– Смотри, чтобы у нас справедливо было.

– Мы никого не обижаем.

– Нет, ты не обижаешь, но кого лучше знаешь и с кем дружил, в хозяйстве работает человек. Там тоже надо мелиорация, но чтобы у нас губернаторы управляли процессом. Где-то мы провели –мелиорацию: 2-3 года – снова заросли каналы. Это как понимать? Все должно быть передано по акту от мелиораторов, которые поле сделали (или карты, как ты говоришь), в хозяйство. Там вложены миллионы рублей.

– 3000 как минимум на гектар.

– Вот. И передали по акту – отвечай. Фермеры обижаются, что мало дают там где-то на западе и так далее. Мы выработали какой-то алгоритм, даем им на килограмм, датируем: килограмм мяса, килограмм молока и так далее. Но это не наше дело. Это дело, как у нас модно говорить, бизнеса. Вы давайте там, зарабатываете деньги и работаете. А наша задача, чтобы почва не потеряла плодородие. И мелиорация в Беларуси, куда ты от этого денешься? Ирригация или мелиорация, осушение или обводнение земель. Это государственная задача. Это мы должны делать. Дороги строить и так далее. Основная тема дня – система агросервисов. Возвратить их к жизни – поручение Первого. Выполняя его, сделали многое. «Мозырьтехсервис» – образец, который не везде надо повторять. Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе. Подробнее здесь.

На семинаре весь губернаторский пул. Рядом заместители по вопросам АПК. Чтобы слышали и услышали «Белтелеком» даже передвижную колонку организовал. Есть чему поучиться. Отремонтированные стартеры и генераторы процентов на 40 дешевле. А двигатели, неважно, турбированные или нет, минимум наполовину. А чем сложнее техника, тем лучше всего заметен эффект экономии. Порой агрегат после апгрейда умельцами из Мозыря в два-три раза дешевле нового. Первый уверен, нужно сохранить этот конвейер преемственности поколений. И в управленческой сфере, и в ремонтных мастерских. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Раньше в колхозе, совхозе, не говоря о сельхозтехнике, что ни рабочий – то профессор. Подробнее здесь.

Райгросервисы, строительные и дорожные организации – база для развития района. И минимальный набор в руках председателя райисполкома. Без этого руководители районов не станут президентами на местах. Александр Лукашенко:

Что за председатель райисполкома? ПМК строительного нет. У кого-то льносемстанции были и так далее. Потом, райсервиса-то нет. О чем тогда можно говорить?! Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента. В целях оптимизации на двери многих предприятий повесили замки. Но стремление к глобализации в аграрной сфере не всегда дает результат. Об этом Первый говорит уже не первый раз.