Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе

Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельскохозяйственной техники в каждом районе. Задача поставлена во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Мозырский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства начал большую командировку по Гомельской области. Сегодня в центре обсуждения – развитие агропромышленного комплекса, в частности работа районных агросервисов по всей стране.

Их деятельность рассмотрели на примере предприятия «Мозырьтехсервис». Это крупная и успешно работающая организация, занимающаяся в первую очередь техническим обслуживанием, ремонтом машин и оборудования общего и специального назначения для сельского и лесного хозяйства. По масштабу сопоставимая с целым заводом. При этом необязательно, чтобы все агросервисы были именно такого уровня, но они должны быть в каждом районе и эффективно работать – отметил глава государства. Сегодня в сельском хозяйстве Беларуси используются более 200 тысяч единиц техники, которая становится все более сложной и требует профессионального обслуживания. Поэтому особое внимание и подготовке кадров: специалистов необходимо обучать грамотной эксплуатации техники и ее ремонту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сельхозтехники были не везде такие. Были и похуже, и они и есть похуже. А это целый завод. Но это мечты. Вот мы посмотрим, что они здесь делают. Ведь они здесь осуществляют работы, которые мы делали когда-то в сельхозтехнике, сейчас в райагросервисе. Точное название. Это правильно, что так назвали. Ну, так если сервис, значит сервис. И не только МТЗ, «Гомсельмаш», сложная техника. У нас когда-то там промбурводы были, то есть скважины бурили. Там у нас были доильные оборудования, обслуживали. Комплексы построили, доильные залы для Гомеля – это вопрос. Они же производят у нас здесь необходимое оборудование. Обслуживать надо? Надо. Ну, и потом, надо же понимать, что лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому что нет тех людей, уже этих седовласых стариков. Они, может, где-то есть. Их надо просить, чтобы они пришли и посоветовали, помогли, поддержали там слесарей-ремонтников и так далее. Но уже их нет. И нам кровь из носа надо восстановить сельхозтехники. – Много сделано, Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе.