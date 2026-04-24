Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде

Стратегия развития Припятского Полесья, программа «Один район – один проект», а еще культура земледелия, хозяйский подход к мелиорированным землям, сохранность минеральных удобрений – целое созвездие тем обозначил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкретика – вот что Президент ждет от всех государственных программ. Припятское Полесье – не просто регион и не только госпрограмма. Это одна из опор белорусского пути и показатель эффективности управленческой стратегии государства. Сегодня Первый четко и емко еще раз обозначил государственную задачу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Половина программы – это философия, как в партийном документе, ориентиры. А половина – непонятно что. Мы договаривались, что это должны быть конкретные проекты, которые дадут результат. Поручение Президента было дано во время областных «Дожинок» в Микашевичах. Это было одно из ключевых предвыборных обещаний Александра Лукашенко полешукам. Программу Первый своим указом утвердил в конце прошлого года. Это был, почитай, новогодний подарок. Михаил Русый, коренной и исконный полешук, отвечает за развитие сиквела по развитию Припятского Полесья. Именно эта программа замещает бесперспективную философию чернобыльского отношения к региону.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это конкретное действие, это дорога, это школа, это мелиоративный объект, это ферма. И вот эти мероприятия мы посмотрели в рамках объединения финансов. Есть «Один район – один проект», отрабатывается в этом регионе, значит, туда смотрим. Надо дорога – туда подтягивается дорога, надо отрабатывать мелиоративные земли – отрабатываются мелиоративные земли, чтобы в короткий период мы получали объект.

Залог развития – мелиорация, обеспечение плодородности почв, эксперимент по использованию соляных отвалов уже начался. Александр Лукашенко:

В Минской области Алексей Иванович проводит эксперимент по отходам Солигорска и торфа. Мне докладывают ученые напрямую, что они делают, что творят. Если будет результат, по урожаю посмотрим, да? – Так точно, товарищ Президент. 6 участков мы определили.

– Для Полесья это спасение. Если это получится. Где-то точкой опоры станет агросервис, где-то – рыбное производство. И везде земля. Мировая турбулентность приводит всех в чувства и повышает запросы на продовольствие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много сейчас разговоров о том, что после воин, всякой неразберихи мир будет турбулентен. Продовольствие, удобрения и прочее дорожают. Продовольствие будет расти в цене. Ну и как Юрий Витольдович говорит с министром, продавая, они уже видят, если хорошо работают, уже цены чуть-чуть где-то на тот же рубль – два или доллар – два прирастают. Это хорошо. Поэтому, наверное, придет наше время, мы столько внимания уделяем земле, сельскому хозяйству. Ну надо, чтобы Бог как-то нам помог. Хотя, если мы шевелимся, не обижает. Но вот эти цены будут прирастать. А если продовольствие подорожает, мы в шоколаде будем. Оно подорожает. Население растет. Не говоря уже о геополитических этих проблемах.