Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде
Стратегия развития Припятского Полесья, программа «Один район – один проект», а еще культура земледелия, хозяйский подход к мелиорированным землям, сохранность минеральных удобрений – целое созвездие тем обозначил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкретика – вот что Президент ждет от всех государственных программ. Припятское Полесье – не просто регион и не только госпрограмма. Это одна из опор белорусского пути и показатель эффективности управленческой стратегии государства. Сегодня Первый четко и емко еще раз обозначил государственную задачу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Половина программы – это философия, как в партийном документе, ориентиры. А половина – непонятно что. Мы договаривались, что это должны быть конкретные проекты, которые дадут результат.
Поручение Президента было дано во время областных «Дожинок» в Микашевичах. Это было одно из ключевых предвыборных обещаний Александра Лукашенко полешукам. Программу Первый своим указом утвердил в конце прошлого года. Это был, почитай, новогодний подарок. Михаил Русый, коренной и исконный полешук, отвечает за развитие сиквела по развитию Припятского Полесья. Именно эта программа замещает бесперспективную философию чернобыльского отношения к региону.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это конкретное действие, это дорога, это школа, это мелиоративный объект, это ферма. И вот эти мероприятия мы посмотрели в рамках объединения финансов. Есть «Один район – один проект», отрабатывается в этом регионе, значит, туда смотрим. Надо дорога – туда подтягивается дорога, надо отрабатывать мелиоративные земли – отрабатываются мелиоративные земли, чтобы в короткий период мы получали объект.
Залог развития – мелиорация, обеспечение плодородности почв, эксперимент по использованию соляных отвалов уже начался.
Александр Лукашенко:
В Минской области Алексей Иванович проводит эксперимент по отходам Солигорска и торфа. Мне докладывают ученые напрямую, что они делают, что творят. Если будет результат, по урожаю посмотрим, да?
– Так точно, товарищ Президент. 6 участков мы определили.
– Для Полесья это спасение. Если это получится.
Где-то точкой опоры станет агросервис, где-то – рыбное производство. И везде земля. Мировая турбулентность приводит всех в чувства и повышает запросы на продовольствие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много сейчас разговоров о том, что после воин, всякой неразберихи мир будет турбулентен. Продовольствие, удобрения и прочее дорожают. Продовольствие будет расти в цене. Ну и как Юрий Витольдович говорит с министром, продавая, они уже видят, если хорошо работают, уже цены чуть-чуть где-то на тот же рубль – два или доллар – два прирастают. Это хорошо.
Поэтому, наверное, придет наше время, мы столько внимания уделяем земле, сельскому хозяйству. Ну надо, чтобы Бог как-то нам помог. Хотя, если мы шевелимся, не обижает. Но вот эти цены будут прирастать. А если продовольствие подорожает, мы в шоколаде будем. Оно подорожает. Население растет. Не говоря уже о геополитических этих проблемах.
Нельзя останавливаться на достигнутом, чтобы магистраль развития, в том числе Полесья, вновь не покрылась пылью забвения.
Александр Лукашенко:
Полесскую народную республику кто-то хотел создать. Думаю, ну, поеду посмотрю, что там полешуки. У нас всегда говорили, что это мудрые люди. Поеду посмотрю, что за полешуки. Приехал по этому вопросу, выхожу, песка полные туфли, и вся деревня вышла меня встречать на окраину. Ну я как обычно: как вы тут, что вы тут, что надо? Ну, видят, деревенский мужик, поговорили с ними. А бабка подходит, до сих пор помню: «Деточка, нам бы хлеба». Меня это сразу… Я протрезвел мгновенно. Думаю, бедная старушка приходит, хлеба просит.
Надо подготовить страну, которую любой возьмет, и уже молодежь потом от этого не откажется. Она уже будет знать как. Даже не Крутой, а кто-то помоложе, которые вообще, кроме телефона этого, в руках ничего не держали. Вот в чем смысл, большой смысл.
Нам Бог помог. Мы не втянулись в эту войнушку. А мы были близки к этому. Если бы мы, Михаил Иванович, тогда, во времена БНФ, пошли их путем, мы бы воевали сегодня. Если вглубь посмотреть, война в Украине – это борьба за существование нашей цивилизации. Мы управляем страной. А завтра? Отсюда и на земле работа.
Это исторический залог развития. Старшее поколение ставит на крыло молодежь. Красивое сравнение с аистами, символом миролюбия. Но сейчас время агрессивной стратегии. Геральдический символ Мозыря – орел. Вот этот подарок Первому поселится во Дворце Независимости, и он тоже со смыслом.
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