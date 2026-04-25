Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов
Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. Сегодня это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь в эту субботу родов ожидали пять белорусок. Кадры – претенденты на звание самых милых в эту субботу – вашему вниманию.
– Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?
– Позитивно.
– Первый раз?
– Да, первый раз.
– Первый раз?
– Да.
– Тоже? Но не переживайте.
– Но не последний.
– Нет, ну трое. Да? У меня рука легкая. Сидите, сидите. Когда ты думаешь уже?
– Ну, думаю, где-то еще, может, недельку.
– Недельку еще? Ну, ладно.
– Как уже Бог даст.
– Тебя как зовут?
– Кристина.
– Кристина, тоже через неделю?
– Не, уже могу, даже вот скоро. Сегодня могу.
– Ну, дай Бог, чтобы у тебя все было нормально. Тебя как зовут?
– Олеся.
– Олеся, успехов тебе.
– Спасибо большое.
– Но имей ввиду, троих минимум.
– Будем стараться.
– Главный врач на контроль берет.
– Конечно.
– Мужья где ваши работают?
– В «Беларуськалие» работает.
– А у тебя, Кристина?
– У моего ИП, предприниматель.
– Ну, зарабатывают деньги.
– Да, зарабатываем, конечно.
– Ты их где-нибудь черкни, чтобы по трое детей родили. Успехов вам.
– Спасибо большое.
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