Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов

Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. Сегодня это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в эту субботу родов ожидали пять белорусок. Кадры – претенденты на звание самых милых в эту субботу – вашему вниманию.

– Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?

– Позитивно.

– Первый раз?

– Да, первый раз.

– Первый раз?

– Да.

– Тоже? Но не переживайте.

– Но не последний.

– Нет, ну трое. Да? У меня рука легкая. Сидите, сидите. Когда ты думаешь уже?

– Ну, думаю, где-то еще, может, недельку.

– Недельку еще? Ну, ладно.

– Как уже Бог даст.