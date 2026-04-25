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Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов

25 апреля 2026 17:45
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Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. Сегодня это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов-2

Здесь в эту субботу родов ожидали пять белорусок. Кадры – претенденты на звание самых милых в эту субботу – вашему вниманию. 

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов-4

– Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?
– Позитивно.
– Первый раз?
– Да, первый раз.
– Первый раз?
– Да.
– Тоже? Но не переживайте.
– Но не последний.
– Нет, ну трое. Да? У меня рука легкая. Сидите, сидите. Когда ты думаешь уже?
– Ну, думаю, где-то еще, может, недельку.
– Недельку еще? Ну, ладно.
– Как уже Бог даст.

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов-6

– Тебя как зовут?
– Кристина.
– Кристина, тоже через неделю? 
– Не, уже могу, даже вот скоро. Сегодня могу.
– Ну, дай Бог, чтобы у тебя все было нормально. Тебя как зовут?
– Олеся.
– Олеся, успехов тебе.
– Спасибо большое.
– Но имей ввиду, троих минимум.
– Будем стараться.

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов-8

– Главный врач на контроль берет.
– Конечно.
– Мужья где ваши работают?
– В «Беларуськалие» работает.
– А у тебя, Кристина? 
– У моего ИП, предприниматель.
– Ну, зарабатывают деньги.
– Да, зарабатываем, конечно.
– Ты их где-нибудь черкни, чтобы по трое детей родили. Успехов вам.
– Спасибо большое.

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# Семья # Брак и семья # Здравоохранение Беларуси # Александр Лукашенко

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