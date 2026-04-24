Запомните психологию крестьянина: он хочет видеть руководителя каждый день – Лукашенко

Стратегия развития Припятского Полесья, программа «Один район – один проект», а еще культура земледелия, хозяйский подход к мелиорированным землям целое созвездие тем обозначил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства любую важную тему обсуждает с выездом на место. Не любит кабинетный стиль управления, сам старается вникать в суть. Этого требует и от всех управленцев. Это смысл нашей управленческой системы – быть рядом с людьми. Запомните психологию крестьянина. Он хочет видеть своего руководителя каждый день.

Справедливости ради, не только «Мозырьтехсервис» умеет так ремонтировать технику и создавать линейку оборудования. Президенту показывают машины со всех регионов страны: Иваново, Береза, Лида.

Кабина собственная, рама собственная, двигатель отечественный. Практически все отечественное, кроме гидравлики. Гидравлику пока мы не можем. Даже отдельные электронные блоки управления – мы наладили производство в Беларуси.