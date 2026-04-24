Запомните психологию крестьянина: он хочет видеть руководителя каждый день – Лукашенко
Стратегия развития Припятского Полесья, программа «Один район – один проект», а еще культура земледелия, хозяйский подход к мелиорированным землям целое созвездие тем обозначил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства любую важную тему обсуждает с выездом на место. Не любит кабинетный стиль управления, сам старается вникать в суть. Этого требует и от всех управленцев. Это смысл нашей управленческой системы – быть рядом с людьми.
Запомните психологию крестьянина. Он хочет видеть своего руководителя каждый день.
Справедливости ради, не только «Мозырьтехсервис» умеет так ремонтировать технику и создавать линейку оборудования. Президенту показывают машины со всех регионов страны: Иваново, Береза, Лида.
Кабина собственная, рама собственная, двигатель отечественный. Практически все отечественное, кроме гидравлики. Гидравлику пока мы не можем. Даже отдельные электронные блоки управления – мы наладили производство в Беларуси.
– Где министр? Пора уже гидравлику. А то Шакутин обещал золотые горы, а гидравлики до сих пор нет.
– Есть проблема, но мы этим вопросом занимаемся.
К чему пришли и куда пойдем дальше в развитии агросервисов – это обсудили, уютно устроившись в специальном куполе. Временный конференц-зал установили прямо на территории предприятия. На свежем воздухе лучше приходят свежие мысли. В центре внимания главы государства земной подход к региональным проектам. Они должны быть окупаемыми и достижимыми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание.
В результате этого половина этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Сейчас мы спустя время уже понимаем свои ошибки. И, понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе. Маленьком, большом – неважно. Поэтому нам надо ускоряться (подробности).
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