Точки роста Гомельской области спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС. Интервью с Людмилой Сапего

Что сделано в Беларуси для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и как сейчас развивается Гомельская область, в частности Ветковский район, обсудили с гостем программы «Сенат» Людмилой Анатольевной Сапего.

Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству: За 40 лет после аварии с момента 1986 года у нас и построено много учреждений здравоохранения, модернизировано, оснащено необходимым медицинским оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Организована многоуровневая система оказания медицинской помощи, которая в том числе включает и лекарственное обеспечение населения всего региона.

Людмила Сапего: Сейчас мы находимся в одной из 5 государственных аптечных организаций, которые в районе функционируют. Здесь порядка 4 тысяч наименований товаров присутствуют в целом. Лекарственные средства – это порядка 2,5 тысячи наименований. Сегодня мы можем говорить о том, что дефицита лекарственных средств в области в целом и в регионе нет. Если у нас отсутствует по какой-то причине одно из наименований, то у нас всегда есть синоним, который мы можем предложить любому из наших покупателей, которые приходят в аптечную организацию.

Людмила Сапего:

Мы понимаем, что каждый человек, конечно, на нашей земле, в нашей стране привязан к своей малой родине. А что ему нужно? Для того чтобы остаться на своей земле, необходимо, чтобы строилось жилье, возводились новые дома, появлялись новые рабочие места, чтобы деткам было куда пойти учиться, были дошкольные детские учреждения. Чтобы хорошо оказывалась помощь медицинская, это тоже очень важно на протяжении всей жизни. Вот на это все и были направлены денежные средства. Очень многое ведь удалось за это время сделать.

Мы знаем, что на территории только Ветковского района было газифицировано 16 населенных пунктов, 9 из них – агрогородки. Два агрогородка электрифицированы. Сегодня там жилье строится с электроотоплением, и это абсолютно бесплатно для жителей этих агрогородков. Кроме того, очень много построено станций обезжелезивания, которые улучшили качество питьевой воды. Это тоже очень важно, чтобы люди хотели жить и работать на своей земле.

Очень много земель вернулись в оборот сельскохозяйственный, благодаря в том числе наукоемким процессам, которые позволили удобрять так землю, чтобы можно было растить именно те культуры, которые не накапливают радионуклиды, и также выводились те культуры, которые могут произрастать на земле, в процессе их роста не накапливать радионуклиды. Эти растения станут питанием для животных, и это позволит получать конечный продукт, который проходит лабораторный контроль.

И мы сегодня знаем, что качество продуктов, которые попадают на полки магазинов, действительно не превышают порог, допустимый по загрязнению. И у нас жестче, нужно сказать, требования к продуктам питания, чем даже у других стран.

Развитие атомной энергетики в Беларуси – мнение сенатора