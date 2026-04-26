Точки роста Гомельской области спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС. Интервью с Людмилой Сапего
Что сделано в Беларуси для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и как сейчас развивается Гомельская область, в частности Ветковский район, обсудили с гостем программы «Сенат» Людмилой Анатольевной Сапего.
«Они оказались на передовой». Сенатор – о вкладе медиков в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС
Как развивается система здравоохранения в Гомельской области и в частности в Ветковском районе?
Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
За 40 лет после аварии с момента 1986 года у нас и построено много учреждений здравоохранения, модернизировано, оснащено необходимым медицинским оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Организована многоуровневая система оказания медицинской помощи, которая в том числе включает и лекарственное обеспечение населения всего региона.
Как вы оцените обеспеченность лекарствами и развитие аптечной сети в районах, наиболее пострадавших от ЧАЭС?
Людмила Сапего:
Сейчас мы находимся в одной из 5 государственных аптечных организаций, которые в районе функционируют. Здесь порядка 4 тысяч наименований товаров присутствуют в целом. Лекарственные средства – это порядка 2,5 тысячи наименований. Сегодня мы можем говорить о том, что дефицита лекарственных средств в области в целом и в регионе нет. Если у нас отсутствует по какой-то причине одно из наименований, то у нас всегда есть синоним, который мы можем предложить любому из наших покупателей, которые приходят в аптечную организацию.
Исследование Института социологии: люди не собираются покидать свою малую родину. Почему они готовы остаться?
Людмила Сапего:
Мы понимаем, что каждый человек, конечно, на нашей земле, в нашей стране привязан к своей малой родине. А что ему нужно? Для того чтобы остаться на своей земле, необходимо, чтобы строилось жилье, возводились новые дома, появлялись новые рабочие места, чтобы деткам было куда пойти учиться, были дошкольные детские учреждения. Чтобы хорошо оказывалась помощь медицинская, это тоже очень важно на протяжении всей жизни. Вот на это все и были направлены денежные средства. Очень многое ведь удалось за это время сделать.
Мы знаем, что на территории только Ветковского района было газифицировано 16 населенных пунктов, 9 из них – агрогородки. Два агрогородка электрифицированы. Сегодня там жилье строится с электроотоплением, и это абсолютно бесплатно для жителей этих агрогородков. Кроме того, очень много построено станций обезжелезивания, которые улучшили качество питьевой воды. Это тоже очень важно, чтобы люди хотели жить и работать на своей земле.
Очень много земель вернулись в оборот сельскохозяйственный, благодаря в том числе наукоемким процессам, которые позволили удобрять так землю, чтобы можно было растить именно те культуры, которые не накапливают радионуклиды, и также выводились те культуры, которые могут произрастать на земле, в процессе их роста не накапливать радионуклиды. Эти растения станут питанием для животных, и это позволит получать конечный продукт, который проходит лабораторный контроль.
И мы сегодня знаем, что качество продуктов, которые попадают на полки магазинов, действительно не превышают порог, допустимый по загрязнению. И у нас жестче, нужно сказать, требования к продуктам питания, чем даже у других стран.
Развитие атомной энергетики в Беларуси – мнение сенатора
Людмила Сапего:
Уверена, что сегодня все белорусы высоко ценят то решение главы государства и правительства нашей страны о запуске атомной электростанции на территории нашей республики. Это для будущего наших поколений. То, что мы сегодня имеем электростанцию, это важно для развития всех отраслей нашей экономики. Поэтому и идет речь о том, что необходимо запустить третий энергоблок, а дальше посмотреть на возможности и необходимость еще одной атомной электростанции.
Но очень важно каждому из нас понимать, что Чернобыльская авария, она многому ведь научила. И все, кто в последующем возводили атомные электростанции, то создавалась многоуровневая система защиты, которая бы позволила обеспечить безопасность для жителей страны.
Какие есть перспективы и точки роста в Ветковском районе и в целом в Гомельской области?
Людмила Сапего:
Безусловно, очень много играет значение инициатива «Один район – один проект». Очень важно, чтобы в регионах появлялись новые производства, пусть небольшие, маленькие, но которые обеспечивали рабочими местами жителей этого региона. В Ветковском районе есть небольшое предприятие, но оно известно даже за пределами не только Гомельской области, но и нашей страны, которое производит спортивную одежду. В том числе для таких спортивных команд, которые представляют нашу страну за пределами на соревнованиях. И востребовано в том числе и у россиян.
У нас есть «Гомельский прованс» – хозяйство, которое организовал фермер. И на это лавандовое поле – маленькая такая Франция, так его называют, приезжают на фотосессии и молодожены всей Гомельской области, в том числе даже с территории других областей нашей страны. Здесь есть что посмотреть, есть чем гордиться и здесь есть к чему стремиться каждому жителю этого региона.
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