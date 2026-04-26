В храмах Беларуси прошли службы в память о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС

Ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС сегодня, 26 апреля, вспоминали и в храмах страны. В церквях прошли службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе, в знаковом месте – соборе иконы Божией Матери Всех скорбящих радость в Минске. В 1991 году храм был заложен к пятой годовщине со дня аварии на ЧАЭС. Верующие в особой молитве просили об укреплении здоровья всех причастных к ликвидации последствий ЧС.

Протоиерей Виктор Якушев, священник прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Прошло очень много времени, много лет, и те, кто принимал непосредственное участие тогда, в те дни, тяжелые, трагические, их уже нет, к сожалению, в живых очень многих. Те, кто был немножко подальше от этой аварии, но все равно там принимал участие, они, да, тяжелые заболевания, онкология и прочее, конечно, приходили, конечно, молились, просили помощи у Господа, исцеления.

Подобные службы в храмах – это уже традиция. Они проходят во всех регионах 26 апреля уже четыре десятилетия.