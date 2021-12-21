Глава МАРТа и губернатор Гомельской области. Кого ещё назначил Президент и что поручил сделать?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора, и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похоже, прижилась практика личного представления новых губернаторов Президентом страны. Ранее так было с новыми руководителями Витебской и Могилевской областей. А 22 декабря Президент обещал приехать в Гомель. Там же Александр Лукашенко пообщается и с активом области.

Кадровый вторник во Дворце Независимости выдался исключительно мужским. В комнате ожидания – три кандидата на ответственные посты. Все они хорошо знакомы со вверенными сферами, однако для новых должностей – новые задачи. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, проверка изучения всех кандидатов на должности проведена, все настроены на активную работу, замечаний, дополнений нет.