Глава МАРТа и губернатор Гомельской области. Кого ещё назначил Президент и что поручил сделать?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора, и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора, и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоже, прижилась практика личного представления новых губернаторов Президентом страны. Ранее так было с новыми руководителями Витебской и Могилевской областей. А 22 декабря Президент обещал приехать в Гомель. Там же Александр Лукашенко пообщается и с активом области.
Кадровый вторник во Дворце Независимости выдался исключительно мужским. В комнате ожидания – три кандидата на ответственные посты. Все они хорошо знакомы со вверенными сферами, однако для новых должностей – новые задачи.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Товарищ Президент, проверка изучения всех кандидатов на должности проведена, все настроены на активную работу, замечаний, дополнений нет.
Третий за две недели губернатор в кабинете Президента – Иван Крупко. Теперь уже экс-министр сельского хозяйства и продовольствия возьмет под крыло Гомельскую область. Регион под микроскопом с аграрной точки зрения он рассмотрел на предыдущем посту. Теперь в фокусе внимания руководителя области и другие проблемы – социальная сфера, благосостояние гомельчан. В промышленной отрасли подставить плечо обещает курирующий Гомельскую область заместитель премьер-министра Юрий Назаров.
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Между тем новый руководитель с этого дня и в МАРТе. Министром антимонопольного регулирования и торговли Президент назначил Алексея Богданова (до этого дня заместителя министра сельского хозяйства). Со сферой продаж он тесно связан еще с 2008-го, на крупных аграрных предприятиях Богданов курировал внешнеэкономическую деятельность, а также переработку и торговлю. По мнению главы государства, молодой управленец готов поднять планку и взять на себя руководство министерством.
Увесистый бэк-граунд и погруженность в специфику накладывают на новых руководителей завышенные ожидания, как, впрочем, и надежду на продуктив с первых дней работы. Начинать рабочую неделю в новом качестве всем троим придется со среды. Впрочем, при здоровом энтузиазме это лишь формальность.
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