«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В торговле очень много толковых людей, в государственной торговле. Вы там найдете хороших специалистов. Вы сам молодой человек, и надо не бояться подтягивать таких же молодых людей, чтобы они могли быть вашей опорой. Потому что во все не вникнешь, но все элементарное и все наверху, в МАРТе, я имею в виду торговлю и антимонопольное регулирование, вам надо будет знать. Элементы эти. Надо будет вникать. Но я надеюсь, что вы человек такой активный, занимались внешнеэкономической деятельностью, внешней торговлей. Это очень важно. Теперь надо заняться отчасти и внутренней торговлей. И антимонопольное регулирование, тут у нас масса проблем, какие и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги, чтобы как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне, понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы отпустил цены – и все будут хорошо жить, они сами по себе упадут. Что-то нигде не падают. Знаете, сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. Так или иначе я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены. Через рентабельность вы пойдете, прибыльность предприятий торговых или еще как-то. Это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы и на мой уровень внесли такие предложения, и я бы кое-чему научился, если вам удастся создать такую систему регулирования ценообразования в нашей стране. В общем, я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность. Надо создать систему, вот и все. Ее пока нет.