«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки

Новости Беларуси. Сразу две должности 21 декабря освободились в Министерстве сельского хозяйства. Свой пост покидает глава ведомства, а также его заместитель Алексей Богданов. Кадровые изменения есть и в структуре Госкомитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие решения принял Президент.
Иван Крупко, который почти два года возглавлял Минсельхозпрод, назначен губернатором Гомельской области. Туда он отправится 22 декабря. Представить его намерен лично Александр Лукашенко. Ожидается, что тогда же Президент проведет и встречу с активом Гомельской области. Регион для Крупко хоть и новый, прежде он там не работал, но в предыдущей должности неоднократно бывал и знает нюансы. Алексей Богданов, который в ведомстве курировал вопросы экспорта белорусской продукции, теперь будет работать министром антимонопольного регулирования и торговли. Важнейшая задача, которую поставил Президент – обеспечить белорусов широким ассортиментом продукции по доступным ценам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В торговле очень много толковых людей, в государственной торговле. Вы там найдете хороших специалистов. Вы сам молодой человек, и надо не бояться подтягивать таких же молодых людей, чтобы они могли быть вашей опорой. Потому что во все не вникнешь, но все элементарное и все наверху, в МАРТе, я имею в виду торговлю и антимонопольное регулирование, вам надо будет знать. Элементы эти. Надо будет вникать. Но я надеюсь, что вы человек такой активный, занимались внешнеэкономической деятельностью, внешней торговлей. Это очень важно. Теперь надо заняться отчасти и внутренней торговлей. И антимонопольное регулирование, тут у нас масса проблем, какие и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги, чтобы как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне, понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы отпустил цены – и все будут хорошо жить, они сами по себе упадут. Что-то нигде не падают. Знаете, сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. Так или иначе я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены. Через рентабельность вы пойдете, прибыльность предприятий торговых или еще как-то. Это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы и на мой уровень внесли такие предложения, и я бы кое-чему научился, если вам удастся создать такую систему регулирования ценообразования в нашей стране. В общем, я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность. Надо создать систему, вот и все. Ее пока нет.
Новый глава и в Государственном комитете по науке и технологиям. Сергей Шлычков до этого работал в аппарате Совмина заместителем начальника управления цифровизации и инновационного развития.