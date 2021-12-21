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«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки

21 декабря 2021 10:51
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Новости Беларуси. Сразу две должности 21 декабря освободились в Министерстве сельского хозяйства. Свой пост покидает глава ведомства, а также его заместитель Алексей Богданов. Кадровые изменения есть и в структуре Госкомитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие решения принял Президент.

«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки-1

Иван Крупко, который почти два года возглавлял Минсельхозпрод, назначен губернатором Гомельской области. Туда он отправится 22 декабря. Представить его намерен лично Александр Лукашенко. Ожидается, что тогда же Президент проведет и встречу с активом Гомельской области. Регион для Крупко хоть и новый, прежде он там не работал, но в предыдущей должности неоднократно бывал и знает нюансы. Алексей Богданов, который в ведомстве курировал вопросы экспорта белорусской продукции, теперь будет работать министром антимонопольного регулирования и торговли. Важнейшая задача, которую поставил Президент – обеспечить белорусов широким ассортиментом продукции по доступным ценам.

«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В торговле очень много толковых людей, в государственной торговле. Вы там найдете хороших специалистов. Вы сам молодой человек, и надо не бояться подтягивать таких же молодых людей, чтобы они могли быть вашей опорой. Потому что во все не вникнешь, но все элементарное и все наверху, в МАРТе, я имею в виду торговлю и антимонопольное регулирование, вам надо будет знать. Элементы эти. Надо будет вникать. Но я надеюсь, что вы человек такой активный, занимались внешнеэкономической деятельностью, внешней торговлей. Это очень важно. Теперь надо заняться отчасти и внутренней торговлей. И антимонопольное регулирование, тут у нас масса проблем, какие и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги, чтобы как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне, понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы отпустил цены – и все будут хорошо жить, они сами по себе упадут. Что-то нигде не падают. Знаете, сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. Так или иначе я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены. Через рентабельность вы пойдете, прибыльность предприятий торговых или еще как-то. Это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы и на мой уровень внесли такие предложения, и я бы кое-чему научился, если вам удастся создать такую систему регулирования ценообразования в нашей стране. В общем, я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность. Надо создать систему, вот и все. Ее пока нет.

«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки-7

Новый глава и в Государственном комитете по науке и технологиям. Сергей Шлычков до этого работал в аппарате Совмина заместителем начальника управления цифровизации и инновационного развития.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Крупко # Алексей Богданов # Сергей Шлычков # Фотофакт

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