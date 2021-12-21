Алексей Богданов: «Я на стороне простого человека»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:

Я на стороне простого человека. Мы должны понимать, что есть потолок покупательского спроса. Если слишком дорогой товар, его просто не смогут купить. Или могут купить, но гораздо реже. И пострадает производитель. Поэтому здесь задача – найти баланс интересов производителей, чтобы они заработали свою рентабельность и могли вкладывать, инвестировать в себя, развивая перерабатывающую промышленность. Мы должны соблюсти интерес торговых организаций. Они тоже должны заработать и инвестировать в новые торговые объекты, замену инфраструктуры старых магазинов, совершенствование оборудования и так далее. И, конечно, самый главный здесь – потребитель, чтобы он смог купить этот товар, удовлетворить свой давно востребованный и утонченный вкус. В этом плане будет основная задача найти этот баланс.