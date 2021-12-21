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«Проблемы АПК, видение порядка». Какие задачи ставит перед собой Иван Крупко на новой должности?

21 декабря 2021 17:11
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора, заместителя главы КГК, председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблемы АПК, видение порядка». Какие задачи ставит перед собой Иван Крупко на новой должности?-1

На новое место работы Иван Крупко отправится уже завтра, 22 декабря. Утвердить его в новой должности предстоит активу региона.

«Проблемы АПК, видение порядка». Какие задачи ставит перед собой Иван Крупко на новой должности?-4

Иван Крупко, назначенный председатель Гомельского облисполкома:
Проблемы агропромышленного комплекса, видение порядка, совершенствование технологий, объединить команду единомышленников, чтобы достичь тех целей, которые сегодня поставлены страной, Президентом, правительством. Естественно, разобраться в перспективных проектах и проектах, которые реализуются в промышленности. Они, естественно, и дальше будут продолжаться. А дальше – проекты, которые необходимы области, жителям Гомельской области и в целом стране, будут реализовываться и дальше. Берутся новые проекты.

Глава МАРТа и губернатор Гомельской области. Кого еще назначил Президент и что поручил сделать? Читать здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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