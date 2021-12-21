«Проблемы АПК, видение порядка». Какие задачи ставит перед собой Иван Крупко на новой должности?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора, заместителя главы КГК, председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новое место работы Иван Крупко отправится уже завтра, 22 декабря. Утвердить его в новой должности предстоит активу региона.

Иван Крупко, назначенный председатель Гомельского облисполкома:

Проблемы агропромышленного комплекса, видение порядка, совершенствование технологий, объединить команду единомышленников, чтобы достичь тех целей, которые сегодня поставлены страной, Президентом, правительством. Естественно, разобраться в перспективных проектах и проектах, которые реализуются в промышленности. Они, естественно, и дальше будут продолжаться. А дальше – проекты, которые необходимы области, жителям Гомельской области и в целом стране, будут реализовываться и дальше. Берутся новые проекты.