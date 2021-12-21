«Профинансируем их, а за вами – жесточайший контроль». Лукашенко – Шлычкову о недостатках ГКНТ

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результативности Александр Лукашенко ждет и от нового председателя Комитета по науке и технологиям. Сергей Шлычков хорошо знаком с потребностями и капризами белорусской науки, вопросами инновационного развития он занимался в Аппарате Совета Министров. Теперь научной конкретики Президент требует в профильном комитете.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для государства важно, чтобы вы четко определили вместе со своими коллегами (или кого вы там подберете в свою команду) направление действий, государственные программы, которые надо поддерживать. Профинансируем их, а за вами – жесточайший контроль. Вы, наверное, знаете основные недостатки ГКНТ. Вроде бы, и программы есть, и деньги выделяются. Может быть, что-то мы и создаем, но особого результата я не вижу. Поэтому это ваша главная задача. Земная задача. Надо достать и положить, как я говорю, на стол, чтобы было видно, что деньги потрачены, результат есть.