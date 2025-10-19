Новости по тегу #Сергей Шлычков

Сейчас в стране действует 14 технопарков. Это около 250 резидентов и 5 тысяч сотрудников. Сейчас на самом высоком уровне прорабатывают вопрос о создании индустриальных парков. Именно на этих площадках вчерашние «стартапы» перейдут в статус реальных проектов.
Около 80 тысяч контрафактных товаров выявлено в Беларуси с начала года.
Сейчас юные изобретатели защищают свои инновационные проекты. Основные критерии оценки – актуальность, новизна и возможность практического воплощения идеи.
При участии комитета в стране появилось 12 высокотехнологичных производств, причем 11 из них – в регионах.
Продукцией белорусского машиностроения заинтересованы в Северной Осетии. Возможности наших производителей в эти дни изучает делегация этой республики.
Республиканский конкурс инновационных проектов проходит в нашей стране уже в 15-й раз. За эти годы участниками были представлены более 2 000 разработок. Многие из них уже внедрены в экономику и успешно функционируют.
Беларусь и Китай открывают новую главу сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.
Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площа
Что друг другу могут предложить Беларусь и Китай в научной сфере и будут ли совместные космические проекты – ответил эксперт.
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