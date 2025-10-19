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Новости по тегу #Сергей Шлычков

Каждый рубль приносит дивиденды. Почему Беларусь активно развивает технопарки?
19 октября 2025 17:15

Каждый рубль приносит дивиденды. Почему Беларусь активно развивает технопарки?

Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске
06 октября 2025 13:38

Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске

В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
04 апреля 2025 13:38

В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Госкомитет по науке и технологиям подводит итоги деятельности за 2024-й
18 февраля 2025 11:14

Госкомитет по науке и технологиям подводит итоги деятельности за 2024-й

Глава Республики Северная Осетия – Алания посетил Минский автомобильный завод
12 февраля 2025 16:54

Глава Республики Северная Осетия – Алания посетил Минский автомобильный завод

В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов
17 декабря 2024 13:50

В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов

Шлычков: правительства Беларуси и Китая подписали очередную программу из 20 совместных проектов
23 августа 2024 10:58

Шлычков: правительства Беларуси и Китая подписали очередную программу из 20 совместных проектов

Вектор на Восток! Эксперты разобрали, как развиваются отношения Беларуси и Китая
19 августа 2024 19:03

Вектор на Восток! Эксперты разобрали, как развиваются отношения Беларуси и Китая

Основа – взаимные интересы. По каким научным направлениям сотрудничают Беларусь и Китай?
19 августа 2024 16:48

Основа – взаимные интересы. По каким научным направлениям сотрудничают Беларусь и Китай?

В 2024 году на импортозамещающие проекты направят 84 млн рублей
07 мая 2024 10:41

В 2024 году на импортозамещающие проекты направят 84 млн рублей

Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?
02 апреля 2024 18:18

Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?

Лучших учёных и исследователей Беларуси наградили в Национальной библиотеке
26 января 2024 16:48

Лучших учёных и исследователей Беларуси наградили в Национальной библиотеке