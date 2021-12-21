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Сергей Шлычков: «Необходимо повысить эффект от использования объектов интеллектуальной собственности»

21 декабря 2021 17:19
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шлычков: «Необходимо повысить эффект от использования объектов интеллектуальной собственности»-1

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
В принципе, поле деятельности для меня известное. Глава государства поставил очень четкие и понятные задачи. Прежде всего добиться эффекта от наших научных исследований, разработок, инновационной деятельности. Также необходимо повысить эффект от использования объектов интеллектуальной собственности. В некоторых странах есть положительный опыт, который мы можем взять на вооружение.

Глава МАРТа и губернатор Гомельской области. Кого еще назначил Президент и что поручил сделать? Читайте здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Сергей Шлычков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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