Сергей Шлычков: «Необходимо повысить эффект от использования объектов интеллектуальной собственности»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Президент назначил нового министра торговли, губернатора и председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

В принципе, поле деятельности для меня известное. Глава государства поставил очень четкие и понятные задачи. Прежде всего добиться эффекта от наших научных исследований, разработок, инновационной деятельности. Также необходимо повысить эффект от использования объектов интеллектуальной собственности. В некоторых странах есть положительный опыт, который мы можем взять на вооружение.