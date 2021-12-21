Лукашенко – новому губернатору Гомельской области: «Если уж приняли решение, до трёх не надо разговаривать»

Сергей Шлычков, который до этого работал в аппарате Совмина в должности замначальника управления цифровизации и инновационного развития, теперь займется выстраиванием эффективной системы работы Государственного комитета по науке и технологиям. Президент отметил, что пока не видит результатов, хотя есть и толковые научные проекты, и деньги выделяют. Сергею Шлычкову предстоит разобраться и наладить работу. Перестановки и в Минсельхозпроде. Должности покинули глава ведомства и его заместитель. Алексей Богданов в должности замминистра курировал вопросы экспорта белорусской продукции, теперь он будет работать министром антимонопольного регулирования и торговли. Важнейшая задача, которую поставил Президент, обеспечить белорусов широким ассортиментом продукции по доступным ценам.

Теперь уже экс-глава Минсельхозпрода Иван Крупко отправится в Гомельскую область. На должности губернатора он сменил Геннадия Соловья. Регион для Крупко с одной стороны новый, никогда прежде он там не работал, с другой – по предыдущему месту работы неоднократно там бывал, знает специфику и нюансы. Прежде всего, конечно, в сфере АПК. Что касается других, главная задача – сформировать кадровый потенциал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там придется очень жестко подходить к кадрам, сформировать кадровый потенциал. Мы не единожды на эту тему разговаривали. Вы сами отмечали, то там надо наверху, у губернатора, формировать кадровый состав руководства. Тут вас никто ограничивать не будет. Подбирайте людей, и Назаров подставит свое плечо. Нам надо навести порядок в области, определиться с севооборотами, подключить промышленность, города к подъему сельского хозяйства. Это будет ваша задача. Ну и если уж приняли решение, до трех не надо разговаривать. Сейчас время такое – военное, чтобы мы поменьше какой-то волокитой бюрократической занимались.

И похоже, прижилась практика личного представления новых губернаторов Президентом страны. Ранее так было с новыми руководителями Витебской и Могилевской областей. А 22 декабря Президент обещал приехать в Гомель. Там же Александр Лукашенко пообщается и с активом области.