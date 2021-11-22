Гигин о водомётах на границе: «Это была организованная акция устрашения. Это был акт государственного террора»
Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Алена Сырова, СТВ:
Почему-то коллективный Запад хранит молчание. Я имею в виду политиков, которые так осуждали действия белорусских силовиков в 2020 году. А сейчас, когда совершенно видно, что люди шли с детьми, женщины, абсолютно не представляющие никакой угрозы, были атакованы, они молчат.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это нападение?
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Это нападение, это очевидно. Собственно говоря, ничего уникального нет. Страны НАТО, которые в 1999 году разбомбили Югославию, которые бомбили поезд с мирными людьми, которые первый удар по Белграду нанесли по нашим коллегам-журналистам, которые бомбили страну бомбами со рваными наконечниками. Что мы от них можем ожидать? Что что-то изменилось? Мы от польских политиков когда-нибудь чего-нибудь другого ожидали? Польское государство Речь Посполитая в разных ее изданиях – первый, второй, сейчас третий – она всегда представляла угрозу для белорусской государственности. Ничего другого они не представляли. Они нас презирают.
Вы понимаете, политики Дуда, Моравецкий, Качиньский презирают даже тех белорусских оппозиционеров, которые находятся у них на содержании. Они относятся к ним не лучше, чем Гитлер и Гиммлер относились к Власову предателю. Они считают себя, свой народ, свою нацию выше не только белорусов, но и выше французов. Вот эта акция, безусловно, была организована. Может быть, следственные органы не могут прямо сказать. А мы собираем эти свидетельства, мы разговариваем с журналистами. В ближайшее время будет издана книга с описанием этих преступлений. Мы не даем процессуальную оценку. Любой, кто прочитает, поймет. Когда подходит пограничник к забору или кто он там, я не знаю, но человек в какой-то форме, и на английском языке говорит: соберитесь. Их же собирали. За день до этого туда подвезли водометы, их там не было раньше. Это была организованная акция устрашения. Это был акт государственного террора.
Почему? Реакция на заявление Меркель. Ведь в Польше эта группа трусов, а они трусы, человек, который спрятался за спецназовцев, за танки, за группировку в 20 тысяч. Вдумайтесь, там силовиков в 10 раз больше, чем этих мигрантов. В 10 раз. Вооруженных до зубов. Это банда трусов – Моравецкий, Дуда и Качиньский, который еще и за их спинами спрятался. Почему Качиньский прячется за спинами своих марионеток Дуды и Моравецкого? Потому что его поляки сами ненавидят. Большая часть Польши этого человека просто ненавидит и презирает. Так он спрятался за этими двумя, еще за силовиками. И они описывают, вы вдумайтесь, это как победу. Чью победу? Над кем? 20 тысяч головорезов против невооруженных людей, против детей.
И они борются, потому что им показалось, что звонок Меркель Лукашенко – это победа Лукашенко. Им нужно было свою показать. Победили? Это что? Это войдет в анналы истории. Понимаете, это никакая не «битва при «Брузгах». Мы же не называем битва при Дальве или битва при Хатыни. Это позор, вечный позор польской армии, пограничников и вообще польского государства. Было совершено преступление против человечности. Отреагирует на него Запад? Да нет, конечно. Думаете, на Западе к Дуде, Моравецкому, Качиньскому хорошо относятся? Да они понимают, чего они стоят. Они их считают сукиными детьми, но как когда-то Рузвельт или Никсон сказал в отношении Сомосы, кровавого диктатора Никарагуа, эту фразу можно повторить устами Борреля, Меркель. Неважно кого – кого угодно. Конечно, Качиньский, Дуда, Моравецкий – это сукины дети, но это их сукины дети, и им они будут прощать все.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Совместно с Министерством иностранных дел весь комплекс правонарушений или преступлений сопредельной стороны фиксируется и собирается для того, чтобы в том числе мировую общественность известить, что там творилось. Чтобы для международных заинтересованных организаций этот пакет присутствовал, чтобы они тоже видели и понимали – этот пакет будет передан, однозначно.
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