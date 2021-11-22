Гигин о водомётах на границе: «Это была организованная акция устрашения. Это был акт государственного террора»

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Алена Сырова, СТВ:

Почему-то коллективный Запад хранит молчание. Я имею в виду политиков, которые так осуждали действия белорусских силовиков в 2020 году. А сейчас, когда совершенно видно, что люди шли с детьми, женщины, абсолютно не представляющие никакой угрозы, были атакованы, они молчат. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это нападение?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Это нападение, это очевидно. Собственно говоря, ничего уникального нет. Страны НАТО, которые в 1999 году разбомбили Югославию, которые бомбили поезд с мирными людьми, которые первый удар по Белграду нанесли по нашим коллегам-журналистам, которые бомбили страну бомбами со рваными наконечниками. Что мы от них можем ожидать? Что что-то изменилось? Мы от польских политиков когда-нибудь чего-нибудь другого ожидали? Польское государство Речь Посполитая в разных ее изданиях – первый, второй, сейчас третий – она всегда представляла угрозу для белорусской государственности. Ничего другого они не представляли. Они нас презирают. Вы понимаете, политики Дуда, Моравецкий, Качиньский презирают даже тех белорусских оппозиционеров, которые находятся у них на содержании. Они относятся к ним не лучше, чем Гитлер и Гиммлер относились к Власову предателю. Они считают себя, свой народ, свою нацию выше не только белорусов, но и выше французов. Вот эта акция, безусловно, была организована. Может быть, следственные органы не могут прямо сказать. А мы собираем эти свидетельства, мы разговариваем с журналистами. В ближайшее время будет издана книга с описанием этих преступлений. Мы не даем процессуальную оценку. Любой, кто прочитает, поймет. Когда подходит пограничник к забору или кто он там, я не знаю, но человек в какой-то форме, и на английском языке говорит: соберитесь. Их же собирали. За день до этого туда подвезли водометы, их там не было раньше. Это была организованная акция устрашения. Это был акт государственного террора.